James Rodríguez causa asombro en Minnesota; "lo vimos en la televisión, es reconocido mundialmente"

El argentino Tomás Chancalay, fichaje del Minnesota United, dijo este jueves que llegó a Mineápolis en un momento "un poco crítico", en medio de las protestas masivas en la ciudad tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos del ICE, y a su vez mostró su alegría por "aprender" del colombiano James Rodríguez, su compañero en el club de la MLS.

"Llegué (a Mineápolis) en un momento un poco crítico, esa es la realidad. No estaba enterado porque estaba en Argentina, pero cuando nos enseñaron lo que estaba pasando, pues es un poco duro y difícil", comenta a EFE.

Dos estadounidenses, Renée Good y Alex Pretti, murieron a principios de 2026 en el estado de Minnesota tras ser disparados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

"Ojalá se resuelva y que las familias y los que tenemos hijos podamos estar y vivir tranquilos también", agregó el delantero argentino.



James Rodríguez y su impacto en Minnesota United

Chancalay compartirá equipo con el colombiano James Rodríguez, la gran incorporación de Minnesota United durante la última ventana de fichajes.



"Es un impacto muy grande. Es un jugador reconocido mundialmente que ha jugado en los mejores equipos y con experiencia. Y nosotros, que realmente somos un poco más jóvenes que él y que lo hemos visto en la televisión, lo que esperamos es poder aprender y que nos ayude", explicó el argentino.

James Rodríguez, futbolista colombiano en el Minnesota United - Foto: Minnesota United Oficial

El Minnesota United alcanzó las semifinales de Conferencia el año pasado después de finalizar en cuarta posición en el Oeste durante la fase regular.

Chancalay fichó por Minnesota United por 100.000 dólares, según el portal especializado Sofascore, procedente del New England Revolution.

En la última temporada y media en la MLS con New England Revolution, Chancalay marcó 12 goles y repartió 3 asistencias.

El delantero argentino también ha pasado por el Atlético Colón y Racing Club, en varias etapas en ambos, además de una temporada en el Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos.