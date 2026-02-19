¿Mala salida de Luisa Agudelo? Así fue el gol de Brasil vs Colombia, en Sudamericano femenino Sub-20

Publicidad
Brasil rompió el cero en el marcador en el partido contra la Selección Colombia, en la fecha 2 del hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20, gracias a Vitorinha, que aprovechó una salida de Luisa Agudelo.
Al minuto 53 se dio un centro al área, en el que la arquera de la 'tricolor' salió a buscar la pelota de forma aérea, logró rechazar el balón, pero le dejó servida la posesión a la jugadora rival, que la recibió sin marca y aprovechó que la guardameta estaba afuera.
Para algunos fue error de las futbolistas colombianas que no estuvieron atentas en tener referenciada a Vitorinha, pero otros señalan que salió demasiado Luisa Agudelo en dicha acción, que terminó en gol de Brasil contra la Selección Colombia.
¡¡LE PEGÓ COMO VINO Y METIÓ EL 1-0!!
Vitorinha aprovechó el balón que le quedó y abrió el marcador ante Colombia bajo una lluvia intensa.
CONMEBOL #Sub20FemEnDSPORTS