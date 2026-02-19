Síguenos en:
¿Mala salida de Luisa Agudelo? Así fue el gol de Brasil vs Colombia, en Sudamericano femenino Sub-20

La arquera de la Selección Colombia juvenil rechazó, pero la pelota le quedó a Vitorinha, que aprovechó que Luisa Agudelo no estaba bajo los tres palos y remató para dejar un golazo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de feb, 2026
Luisa Agudelo, guardameta de la Selección Colombia, en el Sudamericano femenino Sub-20
