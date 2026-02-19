¿Mala salida de Luisa Agudelo? Así fue el gol de Brasil vs Colombia, en Sudamericano femenino Sub-20

Brasil rompió el cero en el marcador en el partido contra la Selección Colombia, en la fecha 2 del hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20, gracias a Vitorinha, que aprovechó una salida de Luisa Agudelo.

Al minuto 53 se dio un centro al área, en el que la arquera de la 'tricolor' salió a buscar la pelota de forma aérea, logró rechazar el balón, pero le dejó servida la posesión a la jugadora rival, que la recibió sin marca y aprovechó que la guardameta estaba afuera.

Para algunos fue error de las futbolistas colombianas que no estuvieron atentas en tener referenciada a Vitorinha, pero otros señalan que salió demasiado Luisa Agudelo en dicha acción, que terminó en gol de Brasil contra la Selección Colombia.



Así fue el gol de Vitorinha en Colombia vs Brasil, Sudamericano femenino Sub-20: