Nelson Deossa manda mensaje a Néstor Lorenzo; “yo me veo en Selección Colombia, vengo trabajando”

Nelson Deossa se va consolidando de a poco en Europa con el Real Betis (España), algo que lo tiene en la mira de la Selección Colombia, y aunque no ha hecho parte del proceso de Eliminatorias Sudamericanas o de partidos preparatorios su alto nivel es algo que no pasa desapercibido en el seno de la 'tricolor', algo con lo que él también se ilusiona y así lo dejó saber en una entrevista.

El mediocampista de nuestro país habló con 'Transfermarkt' y tocó temas como sus pasos por Nacional y Pachuca, el fútbol colombiano, su actualidad y claro está lo que sueña con la camiseta del combinado patrio, de cara al Mundial 2026.



Nelson Deossa sueña con la Selección Colombia

En dicha charla el habilidoso mediocampista aseguró de entrada que "uno siempre va a creer en la Selección Colombia, que puede llegar a ser campeón del Mundial. Somos conscientes que hay equipos muy fuertes y muy buenos que tienen grandes jugadores", y de paso, agregó que para él "esta generación tiene mucha hambre de gloria y lo ha demostrado desde la Copa América (2024)".

Ya hablando desde lo personal, Nelson Deossa se visualiza vistiendo la camiseta de la 'tricolor', por lo que aseveró que "yo me veo en la Selección Colombia y para eso debo trabajar fuertemente porque hay jugadores muy buenos en mi posición. He venido trabajando para eso y estar acá en Europa me va a ayudar mucho más para poder alcanzar ese objetivo".

Nelson Deossa, mediocampista colombiano, en el partido de Real Betis contra Atlético de Madrid AFP

De hecho, el nacido en Marmato no dudó en referirse a los dos máximos íconos en la actualidad de nuestro combinado patrio, comenzando por Luis Díaz, a quien denominó como "un jugador inmenso", y recordando que "cuando coincidí con él se lo manifesté y hoy es nuestro mayor referente a nivel mundial junto a James Rodríguez".



Ya en otro tema, Nelson Deossa recordó su pasó por Atlético Nacional y Pachuca, y hasta dejó ver que anda pendiente a la Liga BetPlay 2026-I del fútbol colombiano, a pesar de estar con un horario distinto en Europa.

Publicidad

"Ha sido un proceso muy bonito. Fue un sueño cumplido haber jugado en Atlético Nacional, fue muy bonito porque es el equipo del que soy hincha. Llegar a Pachuca fue trascendental en mi carrera porque allá se me exigió bastante y eso ha sido fundamental en mi proceso profesional para llegar a Europa. Siempre voy a seguir a Atlético Nacional y quiero que sea campeón", expresó el colombiano, quien sobre el campeonato de nuestro país opinó que "hay equipos muy fuertes como Internacional de Bogotá que está en las primeras posiciones. El año pasado hubo una gran liga y siempre será competitiva. Ojalá Nacional pueda volver a ser campeón en este 2026".