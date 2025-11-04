Síguenos en::
Gol Caracol  / Día histórico en la Champions League; hay un nuevo debutante más joven en el torneo

Todo sucedió en el partido entre el Slavia Praha y el Arsenal por la cuarta fecha de la Champions League, cuando en el minuto 72 el jugador ingresó y rompió el registro que estaba impuesto desde 2020.

Por: EFE
Actualizado: 4 de nov, 2025
Jugador del Arsenal se convirtió en el debutante más joven de la Champions League
Jugador del Arsenal se convirtió en el debutante más joven de la Champions League
Foto: AFP

