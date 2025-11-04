Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Luto y dolor en el fútbol europeo; murió técnico en Bosnia en pleno partido, hay videos conmovedores

Luto y dolor en el fútbol europeo; murió técnico en Bosnia en pleno partido, hay videos conmovedores

Este martes se hicieron virales unas imágenes en las redes sociales de un episodio luctuoso en el balompié profesional bosnio. Los jugadores lloraron en plena cancha.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de nov, 2025
Comparta en:
Mladen Žižović, DT fallecido en pleno partido en Bosnia
Mladen Žižović, DT fallecido en pleno partido en Bosnia
Tomada de la UEFA

Publicidad

Publicidad

Publicidad