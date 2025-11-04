Luto y dolor en el fútbol europeo; murió técnico en Bosnia en pleno partido, hay videos conmovedores

En el fútbol de Bosnia existe una gran consternación e impresión entre jugadores, aficionados y directivos después de que se presentó el fallecimiento en pleno partido de un entrenador. Mientras que se jugaba el compromiso entre FK Radnički 1923, su equipo, y el FK Mladost Lučani; el profesor Mladen Žižović se desvaneció en la zona de los banquillos, cuando el reloj marcaba el minuto 22 del referido encuentro, y pese a ser atendido a los pocos instantes y de ser trasladado a un centro hospitalario, se informó de su muerte.

Dicho suceso no solamente ha tenido resonancia en territorio europeo, sino también en el mundo entero. Así lo registró el diario ecuatoriano 'El Universo', que consignó que "la noticia paralizó el estadio y el partido fue suspendido. Jugadores, rivales y colegas expresaron su consternación ante el repentino fallecimiento, y la federación serbia y el club emitieron mensajes de condolencia".

Žižović tenía 44 años y le había dedicado su vida el mundo del balón, primero como jugador y posteriormente como adiestrados de diferentes clubes en su país e igualmente en Arabia Saudita.

Según reportes de prensa, el referido timonel había asumido su cargo recientemente, en octubre, y venía trabajando junto con su plantel para imprimir su idea táctica y futbolística.

Los videos que circulan en redes sociales dejaron en evidencia la reacción de los jugadores del FK Radnički 1923 en la propia cancha, cuando se enteraron del hecho, que los dejó sin Žižović.

