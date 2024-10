‘Dibu’ Martínez condicionó a todo el Aston Villa tras Balón de Oro; ojo, Jhon Jáder Durán

El argentino Emiliano Martínez se convirtió en el primer guardameta que gana por segundo año el Trofeo Yashin, distinción que lo puso a hablar con voz de mando frente a su actual equipo.

El cancerbero aseguró que pese a que firmó renovación de contrato hasta 2029, podría irse en cualquier momento si la condición que puso no es cumplida al pie de la letra por directivos, cuerpo técnico y jugadores, entre los que se encuentra el delantero colombiano Jhon Jáder Durán .

En ese sentido, dio a entender que su plan es alcanzar los títulos más importantes, objetivo que –según él– deben fijarse todos los integrantes de la institución. De lo contrario, podría dar un paso al costado.

"Si podemos reducir la cantidad de goles que encajamos, creo que tenemos más posibilidades de estar entre los 4 primeros de la Premier League y ganar un título, algo que no se ha logrado durante, no sé, ¿más de 40 años? Es algo que la afición realmente quiere”, apuntó en principio en declaraciones ventiladas por el diario inglés ‘Birmingham Live’.

Acto seguido, el arquero de 32 años de edad y multicampeón con la Selección Argentina , agregó que no aceptará conformismos a pesar de que puso las metas muy arriba.

‘Dibu’ Martínez pone condición para seguir en Aston Villa

El arquero indicó que lo primero que tiene planeado con su club es dar una vuelta olímpica: “Necesitamos ganar un título, necesitamos al menos jugar una final. Este club merece una copa".

Y añadió que si no se le apunta a un campeonato internacional, podría pensar en irse: “Me encanta estar aquí, obviamente, pero no me quedaría en un club en el que no veo progreso”.

En ese sentido, argumentó: “Quiero ganar cosas, quiero seguir intentando ser el mejor portero del mundo. Quiero estar en un club que esté avanzando".

"La Champions es algo nuevo para nosotros, pero cuando tienes un entrenador y unos jugadores como los que tenemos, puedes llegar hasta el final”, afirmó para meter en la misma sintonía a sus compañeros.

Finalmente, indicó que es posible llegar a lo más alto siempre y cuando haya entrega de los integrantes de la plantilla, como Jhon Jáder Durán, único colombiano del Aston Villa .

“Si logramos mantener a todos en forma, podremos llegar lejos y competir con cualquiera", cerró.