Iván Scarpeta y un gol que puso a celebrar a El Campín, en Santa vs. Platense por Copa Libertadores

Santa Fe recibió en la noche de este martes a Platense, en un juego clave en sus aspiraciones en la Copa Libertadores. Los dirigidos por Pablo Repetto lograron irse arriba en el marcador en el estadio El Campín, gracias a una anotación de Iván Scarpeta.

El defensor oriundo de Cartagena de Indias logró enviar el balón con dirección a la red, tras un cobro de tiro de esquina ejecutado por Fernández Frasica. Scarpeta saltó con buen 'timing' en el área, ganándole a su marcador y aprovechó la mala salida del arquero del elenco argentino. El 1-0 se subió en el tablero para Santa Fe, a los 47 minutos.

Recordemos que este juego corresponde a la quinta jornada del grupo E del máximo torneo de clubes del continente.

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Vea acá el gol de Iván Scarpeta en Santa Fe vs. Platense por la Copa Libertadores

SE ABRIÓ EL PARTIDO CON EL JUEGO AÉREO: Scarpeta ganó de cabeza y marcó el 1-0 de Independiente Santa Fe vs. Platense en la fecha 5 del Grupo E de la CONMEBOL #Libertadores.



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