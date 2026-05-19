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Gol Caracol  / Iván Scarpeta y un gol que puso a celebrar a El Campín, en Santa vs. Platense por Copa Libertadores

Iván Scarpeta y un gol que puso a celebrar a El Campín, en Santa vs. Platense por Copa Libertadores

El defensor logró enviar el balón con dirección a la red, tras un cobro de tiro de esquina ejecutado por Omar Fernández Frasica. ¡Vea acá el VIDEO del gol de Iván Scarpeta!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de may, 2026
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Iván Scarpeta en acción de juego con Santa Fe vs. Platense, en juego de Copa Libertadores.

Santa Fe recibió en la noche de este martes a Platense, en un juego clave en sus aspiraciones en la Copa Libertadores. Los dirigidos por Pablo Repetto lograron irse arriba en el marcador en el estadio El Campín, gracias a una anotación de Iván Scarpeta.

El defensor oriundo de Cartagena de Indias logró enviar el balón con dirección a la red, tras un cobro de tiro de esquina ejecutado por Fernández Frasica. Scarpeta saltó con buen 'timing' en el área, ganándole a su marcador y aprovechó la mala salida del arquero del elenco argentino. El 1-0 se subió en el tablero para Santa Fe, a los 47 minutos.

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Vea acá el gol de Iván Scarpeta en Santa Fe vs. Platense por la Copa Libertadores

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