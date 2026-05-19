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Gol Caracol  / Vea acá el VIDEO del gol de Hugo Rodallega con Santa Fe vs. Platense, en Copa Libertadores

Vea acá el VIDEO del gol de Hugo Rodallega con Santa Fe vs. Platense, en Copa Libertadores

Hugo Rodallega demostró su categoría en el área, y tras un remate con pierna derecha, venció la resistencia del arquero de Platense. ¡Así fue el gol del delantero de Santa Fe!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de may, 2026
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Hugo Rodallega y un festejo de gol de Santa Fe frente a Platense por Copa Libertadores.

Hugo Rodallega dijo 'presente' este martes en el tablero con Santa Fe en la Copa Libertadores. El experimentado delantero vallecaucano logró inflar las redes en el duelo contra Platense, correspondiente a la quinta jornada del grupo E del certamen continental.

El popular 'Hugol' fue el encargado de decretar el 2-0 parcial en el tablero, a los 70 minutos, tras una jugada colectiva del 'león'. Rodallega definió con pierna derecha y estalló el júbilo en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

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Vea acá el VIDEO del gol de Hugo Rodallega HOY en Santa Fe vs. Platense en Copa Libertadores:

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