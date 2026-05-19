Vea acá el VIDEO del gol de Hugo Rodallega con Santa Fe vs. Platense, en Copa Libertadores

Hugo Rodallega dijo 'presente' este martes en el tablero con Santa Fe en la Copa Libertadores. El experimentado delantero vallecaucano logró inflar las redes en el duelo contra Platense, correspondiente a la quinta jornada del grupo E del certamen continental.

El popular 'Hugol' fue el encargado de decretar el 2-0 parcial en el tablero, a los 70 minutos, tras una jugada colectiva del 'león'. Rodallega definió con pierna derecha y estalló el júbilo en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Vea acá el VIDEO del gol de Hugo Rodallega HOY en Santa Fe vs. Platense en Copa Libertadores:

HUGOLAZO RODALLEGA: gran definición del delantero de Indpendiente Santa Fe para el 2-0 ante Platense en la CONMEBOL #Libertadores.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/QpsiB8rzbw — SportsCenter (@SC_ESPN) May 20, 2026