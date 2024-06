Dinamarca vs. Inglaterra: hora y dónde VER EN VIVO el partido de la Eurocopa 2024

Con Jude Bellingham en plena efervescencia, tras su puesta en escena estelar en el estreno de Inglaterra frente a Serbia, el combinado británico continuará con su andadura por la Eurocopa al ritmo del centrocampista del Real Madrid, que pondrá a prueba a Dinamarca, necesitada de puntos tras su pinchazo frente a Eslovenia (1-1).

Después del final de la primera jornada, Bellingham se ha erigido como uno de los primeros protagonistas de la Eurocopa. Su nombre luce junto al del turco Arda Güler, los alemanes Toni Kroos, Jamal Musiala y Florian Wirtz, los españoles Dani Carvajal y Fabián Ruiz, el suizo Michel Aebischer, el rumano Nicolae Stanciu o el neerlandés Wout Werghorst. Sin duda, en medio de un duelo errático de los hombres de Gareth Southgate, Bellingham fue diferencial durante una primera parte más que correcta en la que dio la victoria a sus compañeros con un cabezazo de nivel.

Después, como el resto de Inglaterra, se diluyó hasta casi desaparecer, pero su remate, el del 0-1 definitivo, fue suficiente para acaparar halagos de sus compañeros, cuerpo técnico e incluso rivales. Muchos coincidieron en que puede ser un posible ganador del Balón de Oro con el permiso de Vinícius o incluso de Kroos, otro posible candidato: si Alemania gana la Eurocopa y el medio alemán mantiene el nivel de su primer partido, será difícil negarle el premio.

Ahora Bellingham tendrá la presión encima. Todos esperan que repita o incluso mejore su actuación ante Dinamarca. Pero no estará solo. Sus compañeros también deben dar un paso al frente para mejorar las prestaciones de una selección que generó dudas. Y alguno de los jugadores dirigidos por Gareth Southgate, como Phil Foden, soportó unas críticas tal vez excesivas por su escasa aportación contra Serbia.

Southgate, sin embargo, seguirá confiando en el jugador del Manchester City, que, si no hay sorpresas, repetirá junto a Bellingham, Bukayo Saka y Harry Kane en la zona atacante. Más atrás, otro de los señalados en la primera propuesta de Inglaterra, Trent Alexander-Arnold, podría ser el único cambio de su seleccionador. Conor Gallagher oposita para conseguir el puesto de su compañero en la sala de máquinas mientras el resto del once será con casi total seguridad el mismo que derrotó 0-1 a Serbia. Y en él, estará, sin duda, la máxima atracción de Inglaterra: Jude Bellingham.

Enfrente, Dinamarca, peleará por levantarse de la lona después del varapalo que sufrió ante Eslovenia. Pasó de la euforia con el simbólico tanto de Christian Eriksen a la decepción con el gol del empate de Erik Janza en el tramo final del partido. Los hombres de Kasper Hjulmand desperdiciaron una gran oportunidad para encarrilar su clasificación a octavos y ahora deberán pelear con Inglaterra para no vivir una última jornada de infarto contra Serbia.

La buena noticia de la recuperación total de Eriksen no es suficiente para el cuadro escandinavo. El gol del centrocampista del Manchester United tres años después del paro cardiaco que sufrió durante un partido ante Finlandia en la pasada Eurocopa, cerró simbólicamente una historia que estuvo a punto de costarle la vida. Ahora, sin las heridas de aquel susto, Dinamarca ya solo piensa en derrotar a su próximo rival para soñar con hacer algo importante en la Eurocopa.

Hjulmand no tiene bajas ni sancionados. Todos sus jugadores están preparados para afrontar su duelo más complicado de la fase de grupos. No se esperan cambios respecto a los once jugadores que pincharon ante Eslovenia. Tal vez, Joakim Maehle podría entrar en el lateral izquierdo por Victor Kristiansen, pero sería una sorpresa en un equipo que intentará contrarrestar el 'efecto Bellingham' con una sonada victoria.

Harry Kane celebra con la Selección de Inglaterra. AFP

Hora y dónde ver EN VIVO, Dinamarca vs. Inglaterra, por la Eurocopa 2024:

Fecha: jueves 20 de junio

Hora: 11:00 a.m. (hora Colombia)

Estadio: Deutsche Bank Park

Transmisión: ESPN - Star Plus