"Me siento fuerte y vengo a buscar la victoria en la Vuelta a España; el equipo está sólido"

Solo cuatro de los 182 ciclistas que tomaron la salida en la edición 80 de la Vuelta a España saben lo que es ganar una gran vuelta, y otros cuatro han pisado alguna vez un podio final. En esta edición, al margen del danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), máximo favorito, el podio de la carrera española aparece como uno de los más abiertos de los últimos años.

De los cuatro ganadores, los que a priori aparecen con más opciones son Vingegaard y el colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers). Justamente, el danés tiene en su palmarés dos Tour de Francia, el de 2022 y 2023, mientras que el 'joven maravilla' ganó la ronda gala de 2019 y el Giro de Italia de 2021. Ahora, dentro del pelotón son consciente de quién es el candidato.

El único al que se le concede la condición de máximo favorito, de hecho todos lo nombran en primer lugar y prácticamente como el principal, es Jonas Vingegaard. El danés volvió a ceder con el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) en el pasado Tour, en el que fueron los grandes protagonistas, muy por delante del resto de competidores, pero quiere reponerse.

Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) es el principal favorito a coronarse campeón de la Vuelta a España

Vingegaard sabe que no debe desaprovechar la oportunidad que se le presenta este año de hacerse con la Vuelta ante la ausencia del esloveno. Y es que ha sido tres veces segundo en la carrera francesa, siempre por detrás de 'Pogi', y en 2023 se le escapó la Vuelta a manos de su compañero Kuss, en una edición en la que se firmó un acuerdo de no agresión en el equipo.

Por eso, está seguro de lo que puede ofrecer y hacer en la carretera. "Me siento muy fuerte y vengo a buscar la victoria de la Vuelta a España. Estoy feliz de estar en esta competencia y veo que el equipo está sólido", expresó el corredor del Visma Lease a Bike, quien arribó junto al pelotón en la etapa 1, sin ceder terreno y respondiendo a su favoritismo de ser campeón.