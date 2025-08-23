Bucaramanga, declaraciones bomba; "no soy borracho; ni tengo problemas con el DT"

En Atlético Bucaramanga en los últimos días se han dado varias declaraciones que han generado opinión en redes sociales, en la prensa y en los hinchas. Ahora, se sumó una nueva en la que habla una de las figuras del equipo desmintiendo que sea un “borracho”, como lo tildan algunos.

Las primeras palabras que se viralizaron fue luego de la polémica en la derrota frente a Junior, donde Leonel Álvarez apuntó contra el árbitro José Ortiz, por los penaltis pitados a los ‘tiburones’.

Luego, el mismo entrenador antes del duelo frente a Águilas Doradas se refirió a la ausencia de dos jugadores experimentado del plantel, Aldair Gutiérrez y Fredy Hinestroza, respondiendo ‘golpeado’ a la prensa: “No puedo jugar con 12”.

Precisamente sobre Hinestroza han salido varios rumores tras estar siendo relegado del equipo recientemente, muchos de ellos apuntando que está peleado con Leonel Álvarez y que está teniendo mucha vida nocturna.



Fredy Hinestroza habla de supuestas salidas a discotecas

“Por ahí vi que alguien saco un comunicado que decía que porque Fredy llegaba borracho, que peleó con el profe, y sea como sea ya tocan la imagen de uno, la imagen de mi familia, yo no soy de este tipo de declaraciones o respuestas porque es darle pie a lo que están buscando”, contó de entrada el jugador en charla con ‘Arley Deportes’.

Sobre ese mismo polémico tema, Fredy Hinestroza decidió profundizar en el tema y hacer un llamado a los que lo tildan de esa manera, eso sí, mencionando que sí sale con su esposa, pero no a beber.

Fredy Hinestroza y un festejo de gol con Bucaramanga frente a Santa Fe, por la final de ida de la Liga Betplay I-2024. Foto: Colprensa

“No soy una mala persona, no soy un borracho como la gente dice. Tengo una vida normal, déjame aclarar que hay gente que cree que el futbolista solo tiene derecho a entrenar e irse a la casa a dormir, tenemos una familia, una vida. Los que decían que me la paso en la calle o borracho, pero si el equipo no juega, no viajo, tengo derecho a salir a un restaurante con mi esposa, mis hijos, tomarme un vino. Me puedo ir a una discoteca porque me gusta bailar, voy con mi mujer. Si tengo un día libre y mi mujer quiere ir a bailar, otra cosa es que me vean salir borracho, eso no”, relató el futbolista del Atlético Bucaramanga.

Acá más declaraciones de Fredy Hinestroza, jugador del Bucaramanga:

*Su relación con Leonel Álvarez

“Con el profe no tengo ningún problema para aclararle a la gente, yo respeto el trabajo de los entrenadores, no estoy jugando porque hay varios que tampoco, todos se entrenan para jugar, el profe está para tomas las decisiones”.

*Información falsa de su actitud

“Por ahí hubo algo que yo no quise viajar a Valledupar, obvio es falso. Me molesté, quiero estar en la cancha, soy competitivo, si un jugador no se molesta por no jugar es mediocre, es un acomodado al sueldo. Yo no soy así”.

*La relación en el Bucaramanga

“Bien, se ha visto reflejado en los partidos, el grupo se la lleva bien, no es porque sea Leonel Álvarez, acá siempre se la llevan bien con los entrenadores”.