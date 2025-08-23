Egan Bernal aprendió la lección: reveló su plan para ser campeón de la Vuelta a España

Egan Bernal está firmando una buena temporada. Hasta el momento, en cada una de las carreras donde ha estado, culminó en el top 10. Todo empezó en los Campeonatos Nacionales, colgándose la medalla de oro tanto en la prueba de ruta como contrarreloj. Posteriormente, acudió a la Vuelta a Cataluña, siendo séptimo, mismo puesto que ocupó en el Giro de Italia.

Finalmente, estuvo en la Vuelta a Burgos, donde se hizo con la sexta posición. De esa manera, INEOS Grenadiers lo eligió para que fuera líder en la Vuelta a España, donde cuenta con el apoyo de Magnus Sheffield, Filippo Ganna, Bob Jungels, Michał Kwiatkowski, Victor Langellotti, Brandon Rivera y Ben Turner. Y es que hay varios 'capos' y no será fácil ir por el título.

Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG), Ben O'Connor (Jayco AlUla), Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) y Jai Hindley (Red Bull BORA hansgrohe) son tan solo algunos de los favoritos. Por eso, Egan Bernal tiene una estrategia para sorprender en la ronda ibérica y subirse a lo más alto del podio, y así lo contó después de la etapa 1.

"La segunda jornada tiene una llegada diferente, donde una persona que sea 'explosiva' puede ganar. En lo personal, iré progresivo, quiero guardar energía y llegar bien para la última semana. Este arranque va a ser para guardar, ser inteligente y tener mucha calma", afirmó en entrevista con Luis Felipe Jaramillo, periodista de Caracol Sports y enviado especial.

Publicidad

Pero no fue lo único y también hizo un análisis de lo que vivió en la primera fracción de La Vuelta. "Fue una etapa al esprint, que se definió a pura velocidad y salió bien para nosotros, por fortuna. El plan, simplemente, era no perder tiempo en la general, salvarse de caídas y guardar energía, que es lo importante en este momento", sentenció el 'joven maravilla'.

Egan Bernal, ciclista colombiano, fue elegido como líder del INEOS Grenadiers para la Vuelta a España 2025 Getty Images

De igual manera, Juan Guillermo Martínez, del Team Picnic PostNL, y quien disputa la primera grande de su carrera, también pasó por los micrófonos de Caracol Sports. "Para empezar, un poco estresante. Hubo muchas rotondas y como la carrera estaba abierta, todo el mundo hacía movimientos. Sin embargo, lo importante es que se salvó el día", afirmó de entrada.

Publicidad

"Todos querían ir adelante a buscar el esprint y se vio mucho desorden en la parte final, ya que es de los únicos días donde los embaladores pueden disputar la victoria de etapa. Fueron a muerte y eso se sintió en la parte de atrás del grupo", sentenció el joven ciclista, que no desentonó en el primer día de competencia y arribó junto al pelotón, sin ceder tiempo.