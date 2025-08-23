Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Real Oviedo vs Real Madrid, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de Liga de España

Real Oviedo vs Real Madrid, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de Liga de España

Este domingo el Real Madrid jugará en condición de visitante frente al Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere. El equipo blanco buscará sumar su segunda victoria en la liga y asumir el liderato.

Real Oviedo vs Real Madrid
Real Oviedo vs Real Madrid
AFP y X/ @RealOviedo
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 23, 2025 01:48 p. m.