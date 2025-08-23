Jhon Durán y el golazo que casi marca al estilo Ibrahimovic, su ídolo; era para Puskás

En el partido del Fenerbahçe contra el Kocaelispor por la fecha 3 de la Liga de Turquía estuvo de titular el colombiano Jhon Durán, siendo una de las referencias en el ataque del equipo de los canarios amarillos.

Y el delantero paisa, con su acostumbrada calidad estuvo cerca de marcar el golazo de la jornada en el primer tiempo, con una definición acrobática y al mejor estilo de su ídolo, Zlatan Ibrahimovic.

Jhon Durán recibió un centro desde la derecha, y aunque estaba de espaldas al arco y con un defensor marcandolo de cerca por detrás, el colombiano sacó un disparo inesperado, de taco en el aire, para sorprender al arquero rival, aunque la pelota terminó pegando por un lado del pórtico.

Por supuesto en Turquía no tardó en viralizarse esta jugada, y la compararon con la forma de definir que muchas veces tuvo el sueco Zlatan Ibrahimovic, quien casualmente Durán ha señalado como su ídolo.

Así fue la jugada que casi es golazo de Jhon Durán en Fenerbahçe vs Kocaelispor: