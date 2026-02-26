Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Dónde ver el sorteo Champions League en Colombia; hora y TV EN VIVO de la ceremonia UEFA

Dónde ver el sorteo Champions League en Colombia; hora y TV EN VIVO de la ceremonia UEFA

Este viernes 27 de febrero se realizará el sorteo de octavos de final y las rondas definitivas de la Champions League, para que los equipos conozcan el camino.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 26 de feb, 2026
Comparta en:
'La Orejona', trofeo que se le entrega al campeón de la Champions League
'La Orejona', trofeo que se le entrega al campeón de la Champions League
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad