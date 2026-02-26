Dónde ver el sorteo Champions League en Colombia; hora y TV EN VIVO de la ceremonia UEFA

Tras definirse los últimos clasificados a octavos de final de la Champions League 2025/26, la UEFA ahora se dispone a realizar el sorteo de los octavos de final y las rondas definitivas del prestigioso torneo europeo de clubes, que sigue aún con algunos colombianos en acción, que son Luis Díaz (Bayern Múnich), Luis Javier Suárez (Sporting Lisboa), Dávinson Sánchez y Yaser Asprilla (Galatasaray).

Así las cosas, este viernes 27 de febrero se dará la ceremonia para conocer el camino de los 16 elencos que continúan luchando por conseguir la 'Orejona', el trofeo más deseado por los equipos en el Viejo Continente.



Hora y TV del sorteo de la Champions League, dónde ver en Colombia

Fecha: viernes 27 de febrero de 2026

Hora: 6:00 a.m. (hora colombiana)

Lugar: Nyon (Suiza)

Transmisión: UEFA.com

Según se dio a conocer para este sorteo de octavos de final y rondas definitivas, sí habrá bolas y urnas para conocer el camino de los equipos, a diferencia de como fue en la fase liga, donde fue electrónico. Además, los ocho clubes que clasificaron directo (Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Portugal y Manchester City), serán cabezas de serie.

Trofeo Champions League - Foto: VALERY HACHE/AFP

Así se definieron los últimos cupos a octavos de final de Champions League

El Real Madrid y el defensor del título, el PSG, evitaron las sorpresas y se clasificaron este miércoles para los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, en unos playoffs en los que la histórica Juventus fue eliminada por el Galatasaray.



El fútbol italiano, ya dolorido desde el martes por la eliminación del Inter de Milán ante el Bodo/Glimt noruego, evitó el desastre absoluto gracias a la gran remontada del Atalanta ante el Borussia Dortmund, con una goleada 4-1 sellada en el descuento final para dar vuelta el 2-0 adverso que traía de la ida.

Con los playoffs decididos entre martes y miércoles, los ocho supervivientes se unen a los ocho equipos que acabaron en el Top 8 de la fase regular de la Champions, para el sorteo del viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).



- Vinícius, omnipresente -

Vinícius Jr fue el protagonista absoluto de la eliminatoria que el Real Madrid ganó al Benfica.

El brasileño selló este miércoles el triunfo 2-1 de los blancos, con un tanto en el minuto 80, una semana después de darle la victoria a los suyos 1-0 en la ida en Lisboa, en un partido donde denunció insultos racistas de parte del volante argentino Gianluca Prestianni.

Vini terminó bailando con el banderín del córner en su celebración de este miércoles, para dar el triunfo en un partido donde Rafa Silva (14') había adelantado al Benfica en el Bernabéu y el francés Aurélien Tchouaméni (16') había igualado poco después.

Vinícius Júnior en duelo con Real Madrid, por Champions. Foto: AFP.

"La de hoy es una victoria para todos los que están contra el racismo", llegó a decir Tchouaméni este miércoles.

Sin Kylian Mbappé, de baja por un problema físico, el Real Madrid acusó falta de pegada pero cumplió la misión, en un partido donde su defensa Raúl Asencio sufrió un fuerte golpe y tuvo que ser evacuado en camilla.



- El campeón sufre -

El campeón PSG pasó con susto a octavos.

En un duelo 100% Ligue 1, los parisinos solo pudieron empatar 2-2 en la vuelta ante un correoso Mónaco, al que superaron 3-2 en la ida después de que el equipo del Principado se adelantara 2-0.

La eliminatoria ha sido por lo tanto muy laboriosa para el defensor del título continental, que este miércoles vio incluso cómo el Mónaco se adelantaba al borde del descanso en el Parque de los Príncipes por medio de Maghnes Akliouche (45').

La expulsión de Mamadou Coulibaly en el 58' dejó mermado al Mónaco y el PSG aprovechó para remontar gracias al brasileño Marquinhos (60') y al georgiano Khvicha Kvaratskhelia (66'), aunque el Mónaco puso el 2-2 en el descuento, por medio de Jordan Teze (90+1), y quedó a solo un tanto de forzar la prórroga.

"Lo que hemos demostrado es nuestra resiliencia, nuestra capacidad para resolver los problemas", destacó el entrenador del PSG, el español Luis Enrique.



- Italia, cara y cruz -

El Calcio tuvo un día de sentimientos encontrados.

Después del doloroso adiós del Inter ante el Bodo/Glimt, el Atalanta dio una alegría al país al golear 4-1 al Borussia Dortmund, que desaprovechó así la renta de 2-0 que traía de la ida.

El gol de la clasificación llegó además de penal en el descuento (90+8') anotado por el serbio Lazar Samardzic.

También obligada a remontar estaba la Juventus, que había caído 5-2 en la ida ante el Galatasaray, y los turineses estuvieron cerca de la hazaña (3-2 en la prórroga).

Jugando con diez hombres desde el inicio de la segunda mitad, la Juve consiguió terminar los noventa minutos reglamentarios con una ventaja de 3-0, con la que forzó de manera épica la prórroga, pero tras tanto nadar contracorriente terminó muriendo en la orilla: el Galatasaray decidió en ella, con los tantos del nigeriano Victor Osimhen (105+2') y Baris Alper Yilmaz (119').

"Es muy triste que después de esa reacción estuviéramos tan cansados en la prórroga. Nos quedamos muy decepcionados porque la Liga de Campeones es la mejor competición", admitió Federico Gatti, que anotó uno de los tantos de la Vecchia Signora.

Por segundo año seguido, la Juventus queda apeada en esta ronda de playoffs y el Atalanta será el único club italiano en los octavos del gran torneo europeo.