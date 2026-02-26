El poder de Luis Díaz, Kane y Olise no tiene competencia; tienen lejos a los del Real Madrid

Bayern Múnich está firmando una destacada temporada en la Bundesliga y la Champions League, siendo líder en la Liga de Alemania y estando en octavos de final del torneo de la UEFA, en gran parte por lo que vienen haciendo sus figuras, especialmente su tridente ofensivo conformado por Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise.

Los números de los tres delanteros titulares del equipo bávaro son para destacar, con un total de 75 contribuciones de gol en lo que va de campaña (anotaciones y asistencias), superando por un amplio margen a otro poderoso elenco como lo es el Real Madrid, que tiene estrellas como Kylian Mbappé, Vinícius Jr., y Jude Bellingham, que registran 56 hasta el momento.



Luis Díaz y Bayern Múnich, más goleadores que el Real Madrid

En el medio 'One Football' destacaron que "los tres delanteros del Bayern, Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz, tienen 19 contribuciones de goles más a su nombre como trío que cualquier otro trío de delanteros en las 10 mejores ligas de Europa".

Seguido a eso, detallaron sobre los otros tridentes que "Bellingham, Mbappé y Vini ocupan el segundo lugar. El Sporting (Luis Javier Suárez) con su gran capacidad goleadora, se lleva el tercer puesto y una mención especial para el Braga, que completa el top 5 justo detrás del Manchester City".

Luis Díaz en entrenamiento con el Bayern Múnich - Foto: Bayern Múnich Oficial

Lo cierto es que en cuanto al colombiano Luis Díaz, actualmente registra 13 goles y 10 asistencias en Bundesliga, tres anotaciones y una asistencia en Champions League, dos tantos y una asistencia en la Copa de Alemania, y una celebración más en la final de la Supercopa de Alemania. Con eso, el nacido en Barrancas, La Guajira, se ha reportado hasta la fecha con 19 anotaciones y 12 pases de gol.



Ahora, se espera que ese alto nivel de 'Lucho', Harry Kane y Michael Olise se pueda traducir en más títulos durante la temporada, ya consiguiendo el de la Supercopa de Alemania, dando pasos importantes en la Liga de Alemania, donde son líderes actualmente con 60 puntos. Además, en la Liga de Campeones quedaron segundos en la fase liga, esperando rival en los octavos de final. En la Copa de Alemania están actualmente en las semifinales.



Tridentes en Europa con más goles y asistencias, con Bayern Múnich liderando:

Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise – 75 Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinícius – 56 Luis Suárez, Trincao y Goncalves – 49 Cherki, Erling Haaland y Phil Foden – 48 Horta, Víctor y Zalazar – 45