Dura recriminación de hinchas de Fluminense a Jhon Arias; consecuencias de jugar con Palmeiras

Jhon Arias celebró el triunfo 2-1 de Palmeiras sobre Fluminense, en lo que él mismo catalogó como un "partido especial" en sus redes sociales, enfrentándose al equipo en el que supo brillar antes en Brasil, y donde es considerado como un ídolo, aunque para algunos hinchas eso cambió tras regresar al país y no volver a jugar con ellos.

Por eso, en la noche de miércoles en el Arena Crefisa Barueri, el futbolista colombiano vivió momentos de tensión y con tono hostil por parte de los seguidores del cuadro de Río de Janeiro. "Judas", así tildaron la mayoría de fanáticos del 'Flu' que dijeron presente en el escenario deportivo, aunque eran visitantes.

Además, cuando Jhon Arias ingresó en el lugar del 'Flaco' López en el segundo tiempo, se alcanzaron a escuchar los abucheos para él por parte de los seguidores de Fluminense, mientras los de Palmeiras, su nuevo equipo, intentaron aplaudirlo y respaldarlo.

Cabe recordar que el chocoano fue un referente durante cinco años en Río de Janeiro, disputando 230 partidos, marcando 47 goles, y dejando títulos como dos campeonatos carioacas, dos Taca Guanabara, pero sobre todo el título de la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana, en 2023 y 2024, respectivamente, entrando en la historia del 'Flu'.



Así fue el recibimiento de hinchas de Fluminense a Jhon Arias:

