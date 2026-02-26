“Me encantaban las drogas, tuve grandes veranos de cocaína", la NBA consternada por antigua figura

La honestidad de Lamar Odom siempre ha sido tan cruda como su talento en el mundo del baloncesto. En una reciente y profunda charla en el podcast de las leyendas Vince Carter y Tracy McGrady, el exjugador de los Lakers de Los Ángeles se sinceró sobre el impacto destructivo que las drogas tuvieron en su carrera y cómo estas le arrebataron un lugar entre los inmortales del deporte de la pelota naranja a nivel mundial.

Odom no se anduvo con rodeos al definirse a sí mismo. A diferencia de otros que intentan matizar su pasado, Lamar fue directo al corazón del problema: su identidad como adicto.

“Me encantaban las drogas, estás hablando con un adicto de verdad. En verano tomaba drogas, no lo voy a esconder, tuve grandes veranos de cocaína”, confesó Odom.

Para el dos veces campeón de la NBA, la diferencia entre su realidad actual y el Salón de la Fama (Hall of Fame) no fue la falta de habilidad, sino las decisiones fuera de la cancha. Según el neoyorquino, su capacidad técnica era suficiente para estar a la altura de los mejores de la historia.



Desde los 13 años, el entorno de Odom ya vaticinaba una carrera de leyenda. Sin embargo, el "Sexto Hombre del Año" de 2011 reconoce que, aunque logró el éxito profesional, su "grandeza general" quedó comprometida.

Odom recordó cómo fue capaz de ganar premios individuales mientras equilibraba la presión de la NBA con las grabaciones de su reality show. "Tenía las agallas y la fuerza para hacerlo", afirmó.

La dura realidad: A pesar de su resiliencia, el veredicto sobre su carrera es amargo: “En cuanto a grandeza y legado en general, manché eso abusando de las drogas, 100%”.

Datos de Lamar Odom

Para entender quién fue Lamar Odom, hay que verlo como uno de los jugadores más versátiles y únicos que han pisado una cancha de la NBA. Fue el prototipo del "ala-pívot moderno": un jugador de 2.08 metros de altura con la agilidad y el manejo de balón de un base.

Aunque jugó en varios equipos (Clippers, Heat, Mavericks), su etapa dorada fue con Los Angeles Lakers (2004-2011). Su vida tocó fondo en octubre de 2015, cuando fue encontrado inconsciente en un burdel de Nevada tras una sobredosis.

Lamar Odom, exjugador de la NBA.

