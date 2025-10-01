Efraín Juárez no cambia; recordó sus peores momentos en Nacional y fue sancionado en México

Efraín Juárez nuevamente es portada de todos los medios deportivos; ahora, por una vieja práctica que mucho le criticaron en Atlético Nacional y, que de igual manera, también le costó varios partidos de sanción.

Y es que, a pesar de estar dirigiendo ahora a UNAM Pumas de México, alejado de todo lo que tiene que ver con el fútbol colombiano; sus comportamientos en la línea han traído su recuerdo a tierras ‘cafeteras’.

Esto, debido a la expulsión recibida el pasado sábado en la derrota frente al América de México. Varios medios locales indican fuertes palabras por parte de Efraín Juárez en contra del juez central, a quien no le ‘tembló’ para mostrarle la cartulina roja.

¿Por qué es noticia Efraín Juárez en la Liga MX?

El sábado 27 de septiembre, Pumas visitó a América de México en el estadio Ciudad de los Deportes, donde las ‘águilas’ ganaron con una contundente goleada de 4-1.

Sin embargo, a los 44 minutos, cuando su equipo tenía la ventaja parcial por 0-1 en el marcador; un ‘picante’ roce con el cuerpo arbitral le habría provocado una expulsión a Efraín Juárez.

“Chinguen a su madre todos", habrían sido las palabras del entrenador mexicano a los colegiados del compromiso, según lo reveló el portal deportivo ‘MedioTiempo’. Evidentemente, por el tono, expresión y gravedad de las palabras, el árbitro no se anduvo con rodeos y tomó medidas reglamentarias en contra de Juárez al instante.



¿De cuánto es la sanción de Efraín Juárez por la roja?

Hace un par de horas, en México salió a la luz la sanción a la que tendría que someterse Efraín por haber cometido esta falta en contra de la terna arbitral, durante el encuentro contra América.

Esto, le costaría dos encuentros de sanción, debido a la “causal 9” del reglamento local, que habla sobre el "empleo de lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante".

Ahora, el estratega mexicano, quien es constantemente criticado por sus comportamientos en el banquillo, así como en su paso por Atlético Nacional; ahora se perderá los dos próximos compromisos de Liga frente a Chivas y Monterrey, correspondientes a las jornadas número doce y trece.

Es importante recalcar que, durante su paso por el conjunto 'verdolaga', Juárez también vio el cartón rojo en repetidas ocasiones. Es más, durante un clásico frente a Independiente Medellín, el mexicano fue sacado de la rueda de prensa por la Policía, que lo detuvo para entregar cargos; esto, debido a un violento comportamiento que tuvo gran repercusión en el estadio Atanasio Girardot.