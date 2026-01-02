Síguenos en:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Push Gol Caracol
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Duelo de goleadores colombianos se empareja en el exterior; ambos, detrás de Cristiano Ronaldo

Duelo de goleadores colombianos se empareja en el exterior; ambos, detrás de Cristiano Ronaldo

Se trata de un par de artilleros ‘cafeteros’ que sostienen una cerrada competencia en la misma tabla de anotadores que domina el veterano portugués 'CR7'.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 2 de ene, 2026
Cristiano Ronaldo, líder goleador de Arabia Saudita con Al-Nassr..jpg
Cristiano Ronaldo, en Arabia, casi dobla en goles a Róger Martínez y Juilián Quiñones.
Foto: Al-Narrs.

