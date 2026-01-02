Duelo de goleadores colombianos se empareja en el exterior; ambos, detrás de Cristiano Ronaldo

Pese a que la mayoría de competiciones en el mundo tuvieron algunos días de pausa por las festividades de Navidad y fin de año, hay una que no paró, en la que hay figuras de todo el mundo y donde es notorio el protagonismo de los delanteros colombianos: la Liga Profesional de Arabia Saudita.

Allí, el cartagenero Róger Martínez brilla como ariete del club Al-Taawon, mientras que el nariñense Julián Quiñones se destaca como principal definidor de la escuadra Al-Qadsiah.

Ambos suman 7 conquistas en 11 fechas y no solo luchan por poner a sus clubes en lo más alto de la clasificación, también lo hacen por ir al Mundial de 2026.

Martínez, de 31 años de edad y que no es llamado a la Selección Colombia desde diciembre de 2024, viene de marcar el pasado 29 de diciembre de 2025, cuando de manera agónica le dio el triunfo 1-0 a su equipo en minuto 89 frente a Al-Najma.



A su vez, Quiñones, de 28 años y que también espera ir a la Copa del Mundo, aunque con la Selección de México, a la cual pertenece desde su nacionalización, se reportó mandando el balón al fondo de la red mediante cobro de pena máxima el 31 de diciembre en la victoria 2-3 de visitante contra Al-Shabab.



Róger Martínez y Julián Quiñones, detrás de Cristiano Ronaldo

El par de atacantes cerró el año 2025 con 6 goles menos que el experimentado futbolista portugués, que es líder del toreo con el club Al-Nassr, en el que por ahora no hay participación de jugadores colombianos.

Al principio de la temporada, alcanzaron a estar igualados con el popular ‘Bicho’, pero este se despegó con una producción anotadora que a sus 40 años de edad lo ilusiona con la consecución de su primer título oficial con el elenco árabe.

Sin embargo, ninguno baja la guardia y esperan recortar diferencias con Cristiano Ronaldo, que seguramente liderará a su selección en el Mundial 2026.

Bajo esa luz, Róger Martínez se alista con Al-Taawon para visitar el sábado 3 de enero a Al-Ittihad, campeón actual, en tanto que Quiñones hace lo propio con Al-Qadsiah para recibir a Al-Riyadh el domingo 4 del mismo mes.