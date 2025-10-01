A qué hora y en dónde ver a Juan Camilo 'Cucho' Hernández, con Real Betis, por la Europa League

El Betis juega este jueves en Razgrad (Bulgaria) su segundo partido en Liga Europa ante el Ludogorets en un duelo que los del chileno Manuel Pellegrini afrontan sin confianzas con el imperativo de sumar para apuntalar sus opciones de clasificación ante el actual campeón búlgaro y segundo en la liga de ese país.

Los verdiblancos ya saben de la dificultad de las fases clasificatorias ante rivales sobre el papel inferiores que luego no lo son, por lo que afrontan el choque con intensidad y concentración sabedores del potencial ofensivo del equipo entrenado por el portugués Rui Mota, fortalecido después de ganar como visitante al Malmö sueco.

Tras el empate cosechado en la jornada inaugural ante el Nottingham Forest inglés (2-2) en La Cartuja, el Betis llega a Razgrad después de su solvente triunfo liguero ante Osasuna (2-0) y antes de medirse el domingo al Espanyol, lo que hará que Pellegrini introduzca rotaciones en su once sin renunciar a la intensidad ni a su concepto de tener el balón contrarrestar la calidad del rival.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández celebrando su gol contra Osasuna. Getty Images.

Otros jugadores que podrían tener protagonismo de salida son Rodrigo Riquelme o el Chimy Ávila, mientras que en el eje de ataque el cambio será el del goleador de esta competición, el congoleño Cédrick Bakambu, en lugar del colombiano 'Cucho' Hernández.

Publicidad

En todo caso, Pellegrini insistirá en la importancia de ir llenando el esportón de puntos, que valen a estas alturas igual que al final, para ir consolidando las opciones de clasificación y evitar partidos y eliminatorias adicionales cuando se apriete más el calendario y pesen más las piernas.

Y todo ello con un rival que basa su juego en un reconocible 4-3-3 con vocación muy ofensiva y un papel protagonista en extremos como el diestro Erick Marcus, llegado desde el Vasco da Gama brasileño, con un centro del campo en el que destacan Filip Kaloc, fichado del Kaiserlautern alemán, y Petar Stanic, del Backa Topola serbio.

Publicidad

Hace tres temporadas, el equipo adiestrado por Pellegrini quedó emparejado con el Ludogorets en un grupos que lideró gracias a sus dos triunfos contra el conjunto búlgaro: 3-2 en Sevilla, donde marcaron los locales Luiz Henrique, Joaquín y Canales e hicieron los tantos visitantes Despodov y Rick; y por la mínima en Razgrad, con gol de Fekir.

Alineaciones probables:

Ludogorets: Padt; Andersson, Almeida, Kurtulus, Son; Naressi, Stanic, Duarte, Marcus, Bile y Vidal.

Betis: Valles; Aitor Ruibal, Valentín Gómez, Natan, Júnior; Amrabat, Marc Roca; Antony, Lo Celso, Riquelme; y Bakambu.

Publicidad

Árbitro: Julian Weinberger (Austria).

Estadio: Ludogorets Arena

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Betis, anotó contra Real Sociedad, por La Liga Getty Images

Publicidad

¿A qué hora y dónde ver al Real Betis, de Juan Camilo Hernández, contra Ludogorets?

Este encuentro, que se disputará este jueves 2 de octubre, está estipulado iniciar a las 11:45 a.m. (hora colombiana).

El partido tendrá transmisión de Disney+ Premium, ESPN y Disney+ Estándar.

