Alfredo Morelos, protagonista de una demanda: Atlético Nacional, FIFA y Santos, atentos

Alfredo Morelos empezó el 2026 siendo noticia en el fútbol colombiano. Teniendo en cuenta que el préstamo con Atlético Nacional culminó, debía presentarse a Santos, club dueño de su pase, mientras que se arreglaba el tema y se resolvían ciertas diferencias. Y es que el sueño del delantero es continuar en el conjunto 'verdolaga'.

Desde el equipo brasileño pusieron como prioridad el fichaje de Gabriel Barbosa, el cual se concretó. Razón por la que todo apuntaba a que 'el Búfalo' seguiría vistiendo la camiseta del 'verde paisa', como informaban varios medios en territorio 'cafetero'. Sin embargo, ocurrió lo inesperado y en Brasil revelaron otra información.

"El delantero, Alfredo Morelos, quiere rescindir su contrato con Santos alegando graves incumplimientos en el pago y, por ese motivo, se considera libre en el mercado", dieron a conocer en el portal 'UOL'. De hecho, en esa publicación, dieron más detalles de cómo se estaría gestando todo por parte del futbolista, de 29 años.

🚨Alfredo Morelos se desvincula Santos: el futbolista rompe con los brasileños debido a severos incumplimientos de pago y se considera jugador libre. Atlético Nacional y otros clubes, posibles opciones.

"Notificó oficialmente al club brasileño que su contrato quedará rescindido debido a incumplimientos salariales, lo que le deja con los derechos federativos en su poder. El delantero tenía contrato con el equipo paulista hasta diciembre de 2026, pero entiende que es libre de negociar con cualquier equipo", añadió el medio brasileño.



Morelos solicitou rescisão do contrato com o Santos alegando “falta grave de pagamentos” e já se considera um atleta livre. O Peixe se prepara para nova briga judicial.



De esa manera, Santos debe responder a la reclamación del jugador y, posteriormente, quien defina todo, luego de evaluar el caso detalladamente, será la FIFA, dándole la razón a solo una de las partes. "'El Peixe' reconoció la deuda, pero entiende que el vínculo con el deportista continúa y no puede ficharpor otro club", sentenciaron.

Según dieron a conocer sobre el tema, el mismo 'UOL', "es verdad que Santos le debe salarios y primas a Alfredo Morelos. Por eso, el jugador no estará presente en la representación en el CT Rei Pelé". Es así como la 'novela' del atacante seguirá por unos días más, mientras que Atlético Nacional aguarda por su jugador estrella.