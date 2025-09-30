"Es orgullo lo que hizo Efraín Juárez en Colombia, pero calladito se ve más bonito, menos show"

La dura derrota de Pumas UNAM por 4-1 frente al América en el Clásico Capitalino no solo encendió la inconformidad de la afición universitaria, sino que también generó fuertes críticas en la opinión pública. Uno de los más duros fue Carlos Hermosillo, exdelantero histórico del fútbol mexicano, quien se burló del técnico auriazul, Efraín Juárez, y cuestionó su estilo en las ruedas de prensa.

Hermosillo comenzó su intervención recordando el marcador como un golpe directo a los seguidores y al propio entrenador: "Cuatro, cuatro y a todos los que me criticaron, cuestionaron y ofendieron, fueron cuatro. Lo que yo dije del técnico como mexicano me siento muy orgulloso de lo que hizo en Colombia, pero hoy tomar el papel de 'antes nadie quería venir a jugar a Pumas y ahora quieren venir todos, voy a regresar a Pumas la mística' es una habladera", expresó con ironía.

El exjugador aseguró que uno de los problemas recurrentes en el fútbol mexicano es la falta de mesura y la tendencia a exagerar los discursos. "Es el gran problema que tenemos nosotros los mexicanos, me sumo, con una nos la creemos y nos volamos, no, tranquilo, no dudo que Efraín Juárez sea buen técnico, pero sus conferencias de prensas son un show, es ridículo, lo que dices con la boca refléjalo en la cancha, cosa que no sucede", sentenció.

Hermosillo insistió en que el discurso del entrenador debe tener coherencia con el rendimiento dentro del terreno de juego. "Sé tú, no imites a nadie. Nada más cuatro, cuatro a estos Pumas aguerridos y no vi la conferencia de prensa, pero quiero pensar que seguramente puso mil pretextos", agregó con dureza.

Finalmente, lanzó un consejo directo a Juárez, aunque no exento de ironía: "Efraín Juárez, calladito te ves más bonito, humildad, bajo perfil, no tengo la menor duda de que eres un gran técnico, pero sé que se trata de hacer show, pero el show se hace dentro de la cancha, no fuera".



¿Quién es Carlos Hermosillo?

Hermosillo es un exfutbolista mexicano considerado uno de los delanteros más destacados en la historia del país. Nació en Veracruz en 1964 y debutó profesionalmente con el Club América, donde ganó títulos de liga en los años ochenta. Posteriormente jugó en equipos como Cruz Azul, Necaxa, Atlante y Monterrey, además de tener un breve paso por el Standard de Lieja en Bélgica. Con la Selección de México disputó más de 80 partidos y participó en dos Copas del Mundo (1986 y 1995). Tras su retiro, incursionó en la política y en los medios de comunicación como comentarista y analista deportivo.

Carlos Hermosillo con la Selección de México en 1997. Getty Images/Getty Images