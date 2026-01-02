Sebastián Villa genera conmoción en Argentina por un club 'enemigo' que lo busca

Sebastián Villa es uno de los jugadores colombianos que ha tenido éxitos y celebraciones en el último tiempo en el balompié del sur del continente. El extremo antioqueño fue gran figura con Independiente Rivadavia, club al que lideró con su fútbol a la notoriedad.

Ahora que el exDeportes Tolima no seguirá en la popular ‘lepra’, tal cual lo indicó el presidente del equipo, Daniel Vila, en una entrevista con la ‘Radio Splendid’, el nombre de Villa Cano ha empezado a sonar para otros ‘grandes’ clubes de Argentina y en Brasil.

Pero hay una escuadra en la nación del tango y del mate que buscaría enlazar al colombiano en sus filas para la temporada 2026. Esta posibilidad ha generado mucha controversia.

¿Qué equipo estaría tras la pista de Sebastián Villa?

Según precisó el periodista argentino Luis Fregossi en su cuenta personal de ‘X’ es River Plate el club interesado en el habilidoso deportista de nuestro país.

El comunicador escribió lo siguiente: “Sebastián Villa y River Plate cada vez más cerca”. Por supuesto que esta afirmación conmocionó a más de un seguidor de la 'banda cruzada', teniendo en cuenta el pasado del oriundo de Bello con Boca Juniors, archirrival del elenco de Núñez. Además de que sus problemas judiciales por violencia de género son un 'lunar' en su carrera deportiva.



De otro lado, Villa no es el único 'cafetero' que han relacionado en la prensa internacional con cambiar de 'banda', de 'acera', ya que antes de que Miguel Ángel Borja fuese anunciado por Cruz Azul, al nacido en Tierralta lo habían vinculado con el 'xeneize', y esa eventualidad causó mucho revuelo entre los fanáticos del azul y amarillo.

Así las cosas, sólo queda esperar si estos rumores del mercado de pases con respecto a Villa y la posibilidad de arribar a River son ‘fake news’, o si verdaderamente el ‘millonario’ va a la ‘carga’ para fichar al deportista, de 29 años, y que de paso, conoce a la perfección el balompié de aquel país.

Igualmente, desde Argentina precisan "que Villa es del agrado de Marcelo Gallardo" y que la dirigencia del club ya está al tanto de esto; no obstante, aún no han ofertado por él, porque al parecer, algunos directivos del 'millonario' no están del todo convencidos.

Villa la gran figura de Independiente Rivadavia en la obtención de la Copa Argentina 2025, misma que le dio la posibilidad al club de disputar la Copa Libertadores 2026.