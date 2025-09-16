Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / El "blooper' del portero del Villarreal frente al Tottenham por Champions League; vea el video

El "blooper' del portero del Villarreal frente al Tottenham por Champions League; vea el video

Luis Júnior cometió un error garrafal que le costó la derrota al 'submarino' en el arranque de la fase de liga de la Champions League.

Por: Javier García
Actualizado: septiembre 16, 2025 04:09 p. m.
Comparta en:
Luiz Júnior arquero del Villarreal
Luiz Júnior arquero del Villarreal
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad