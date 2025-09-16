El "blooper' del portero del Villarreal frente al Tottenham por Champions League; vea el video

No fue la noche del portero del Villarreal, Luiz Júnior, quien quedó comprometido en la derrota de su equipo en su estreno en la fase de grupos de la Champions League como visitante frente al Tottenham Hotspur.

El único tanto del partido llegó apenas a los cuatro minutos, cuando Lucas Bergvall remató desde la derecha. La reacción del guardameta brasileño, de 24 años, fue floja y el balón terminó en el fondo de la red.



Así fue el 'blooper' de Luiz Júnior en Villarreal vs. Tottenham