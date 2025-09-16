Un desconocido Camilo Durán opacó a Richard Ríos, en Champions League: Benfica 2- Qarabag 3

En el estadio de la Luz, de Lisboa; se presentó el primer gran batacazo de la Champions League 2025/2026 con el histórico triunfo de Qarabag azerbaiyano por un 2-3 sobre Benfica, de Richard Ríos. Los goles de los dueños de casa fueron obra de Barrenechea y Pavlidis, mientras que los de la remontada visitante llegaron por intermedio de Andrade, Durán y Kashchuk, dejando en total estado de shock a los aficionados de las 'águilas', más si se tiene en cuenta que en el inicio del duelo europeo el manejo fue todo para el conjunto dirigido por Bruno Lage.

En este compromiso jugado en territorio portugués, el protagonismo total entre los colombianos se lo llevó a Camilo Durán, quien marcó uno de los goles de los visitantes, luego de un movimiento en diagonal en el área rival y un remate cruzado que dejó sin opción de reaccionar al arquero Trubin. Festejo especial y significativo para el nacido en la ciudad de Santa Marta, como quiera que se estreno a lo grande en el famoso torneo que organiza la UEFA. Antes había hecho asistencia para el primer tanto de su equipo, en el importante compromiso.

Camilo Durán, jugador del Qarabag AFP

Mientras tanto, en Benfica estuvo en la cancha el antioqueño Richard Ríos, quien hizo una muy buena primera parte, pero que vio su rendimiento decaer para la parte complementaria. Al minuto 79, fue reemplazado por Barreiro.

Antes de irse, Ríos mantuvo un criterio relevante para manejar el balón, ayudó en la marca e igualmente quiso ir al frente para apoyar sus compañeros en ofensiva. Incluso, en esas idas al frente, tuvo dos oportunidades de anotar, la más representativa en el complemento.

Publicidad

Lo que empezó como fiesta y alegría para Benfica, terminó con una dolorosa derrota y un triunfo de los visitantes, que festejaron con todo y ante la mirada de asombro de parte de los aficionados del club portugués.