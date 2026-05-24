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Gol Caracol  / El bonito gesto que tuvo Unai Emery con Pep Guardiola, en Manchester City vs. Aston Villa

El bonito gesto que tuvo Unai Emery con Pep Guardiola, en Manchester City vs. Aston Villa

En medio de los saludos protocolarios, Unai Emery y Pep Guardiola fueron los protagonistas de un emotivo momento en el Etihad Stadium, este domingo. ¡Todo quedó captado en video!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de may, 2026
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Unai Emery y Pep Guardiola, en Manchester City vs. Aston Villa.

Manchester City y Aston Villa se enfrentaron este domingo en la última jornada de la Premier League, pero en la previa del juego en el Etihad Stadium, el DT de los 'villanos', Unai Emery, tuvo una bonito gesto hacia su colega en los 'ciudadanos', Pep Guardiola.

En medio de los saludos protocolarios, Emery, además de darse un caluroso abrazo con Guardiola, le entregó un obsequio. Recordemos que Pep no seguirá en el cuadro celestre de Mánchester para la próxima temporada, luego de diez años y veinte títulos.

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"Estoy satisfecho, feliz y orgulloso. Ha sido la experiencia de mi vida. Si no, no hubiese estado aquí diez años. Estoy muy agradecido por todo el amor que he recibido no sólo hoy, sino todos estos años", dijo Guardiola en rueda de prensa, al ser preguntado por cuándo tomó la decisión de marcharse.

"Es un proceso que he sentido por un tiempo. El club ha respetado mi decisión. Sentía que tenía que vivir mi vida y ver qué pasa. El club necesita un nuevo entrenador, una nueva energía y empezar un nuevo capítulo", agregó el timonel español.

El City homenajeará a Guardiola poniendo su nombre a una tribuna y construyendo una estatua en las afueras del Etihad Stadium.

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"No tengo palabras para ello. Me lo dijeron esta mañana. Me gusta sentir que mi energía va a estar ahí para siempre. Es uno de los mayores honores que puedo tener. Mi padre, con 94 años, va a venir el domingo y va a ver su nombre ahí. No tengo palabras", concluyó.

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