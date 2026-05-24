¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 15?

Thymen Arensman y Egan Bernal llegan al último día de descanso del Giro de Italia en cuarta y duodécima posición, respectivamente, tras completar sin incidentes la 15.ª etapa.

Una etapa rápida que se decidió al sprint en las calles de Milán, en la que los tiempos para la clasificación general se registraron pronto por motivos de seguridad en un circuito técnico.

Esto permitió a Arensman y Bernal terminar sin problemas y comenzar su recuperación de cara al día de descanso del lunes y a una agotadora última semana.

El equipo Netcompany INEOS trabajó duro para proteger al dúo en una jornada rápida sobre el sillín, además de preparar a Ben Turner en caso de que se produjera un sprint.



Al final, una escapada de cuatro hombres resultó ser demasiado para el pelotón, y el cuarteto combinó bien para mantenerse en cabeza en Milán. Al final, fue Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility) quien ganó el sprint a cuatro.

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Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) afronta la última semana con una ventaja de 2:26 en la clasificación general, con Arensman a 3:03 de la maglia rosa.

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Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 15

1.Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – 59:12:56

2. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) – 2:26

3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) – 2:50

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4. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) – 3:03

5. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) – 3:43

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6. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) – 4:22

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) – 4:46

8. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) – 5:22

9. Derek Gee-West (Lidl - Trek) – 5:41

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10. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) – 6:13

11. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) – 6:58

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12. Egan Bernal (Netcompany INEOS) – 7:30