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Gol Caracol  / Definición en la Copa Sudamericana; Millonarios y América, a seguir en carrera: prográmese

Definición en la Copa Sudamericana; Millonarios y América, a seguir en carrera: prográmese

Entre el martes 26 y el jueves 28 de mayo se jugará la sexta y última jornada con cinco grupos al rojo vivo; Millonarios y América están atentos. ¡Prográmese con los compromisos en la Copa Sudamericana!

Por: EFE
Actualizado: 24 de may, 2026
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Millonarios y América de Cali se juegan sus opciones en la Copa Sudamericana.

Una sexta y última jornada con cinco grupos al rojo vivo se disputará entre el martes 26 y el jueves 28 de mayo en la vigésima quinta edición de la Copa Sudamericana. Millonarios y América de Cali buscarán seguir en carrera.

Con los grupos E y F como los únicos en los que todo está claro, Botafogo pasó directo por el E a octavos y Caracas se aseguró la repesca contra uno de los eliminados de la Libertadores, mientras en el F Montevideo City y Gremio solo tienen que dirimir quién pasará directo y quién irá al repechaje.

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Otro prácticamente resuelto es el H, en el que River Plate tiene toda la ventaja para sellar su pase a octavos, suma 11 puntos con lo que depende de sí mismo y recibirá al colista Blooming (1), por lo que Carabobo (9) y Bragantino (7) jugarán por la segunda plaza en Brasil.

River Plate

Sin duda, el grupo más apretado es el B, en el que los cuatro equipos tienen opciones de clasificarse. Hay un triple empate a siete puntos entre Puerto Cabello, Cienciano y Mineiro. Y con seis queda el Juventud, también con chances de avanzar.

El miércoles Mineiro recibirá a Puerto Cabello y Cienciano a Juventud.

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Otro en el que todos tienen posibilidades de sobrevivir es el D, que San Lorenzo encabeza con 7 puntos, seguido del Cuenca (6), Recoleta (5) y Santos (4).

El martes San Lorenzo recibirá al Recoleta y Santos, que pelea por la casilla de repesca, hará lo propio con el Cuenca.

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La jornada también será determinante en los grupos A, C y G ya que tres de sus cuatro integrantes siguen en la pelea por el pase octavos o por el repechaje.

Tal como en la Copa Libertadores, la Conmebol decidió que en esta sexta y última fecha los dos partidos de cada grupo se jueguen el mismo día a la misma hora.

Criterios de desempate

Cabe recordar que solamente los primeros de cada grupo acceden directamente a los octavos de final de la competición, mientras los segundos jugarán un repechaje frente a los terceros de la Copa Libertadores.

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Para la fase de grupos de la Sudamericana se estableció que el primer criterio de desempate para pasar a octavos directamente o quedar segundo de grupo es el resultado de los enfrentamientos directos entre los equipos igualados.

Los siguientes criterios de desempate, en este orden, son:

  • Mejor diferencia de goles en los partidos jugados entre sí.
  • Mayor cantidad de goles a favor en los partidos entre sí.
  • Mejor diferencia de goles en el grupo.
  • Mayor número de goles a favor en el grupo.
  • Ranking de la Conmebol.
Copa Sudamericana 2026.

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- Partidos de la sexta y última jornada:

26 de mayo

  • Gremio (BRA) vs. Montevideo City (URU) - Grupo F - (5:00 p.m, hora de Colombia)
  • Palestino (CHI) vs. Deportivo Riestra (ARG) - Grupo F - (5:00 p.m.,hora de Colombia)
  • Millonarios (COL) vs. O'Higgins (CHI) - Grupo C - (5:00 p.m, hora de Colombia)
  • Sao Paulo (BRA) vs. Boston River (URU) - Grupo C - (5:00 p.m., hora de Colombia)
  • San Lorenzo (ARG) vs. Recoleta (PAR) - Grupo D - (7:30 p.m., hora de Colombia)
  • Santos (BRA) vs. Cuenca (ECU) - Grupo D - (7:30 p.m., hora de Colombia)

27 de mayo

  • Atlético Mineiro (BRA) vs. Puerto Cabello (VEN) - Grupo B - (5:00 p.m., hora de Colombia)
  • Cienciano (PER) vs. Juventud (URU) - Grupo B (5:00 p.m., hora de Colombia)
  • Caracas (VEN) vs. Botafogo (BRA) Grupo E - (5:00 p.m., hora de Colombia)
  • Racing Club (ARG) vs. Independiente (BOL) - Grupo E (5:00 p.m., hora de Colombia).
  • Olimpia (PAR) vs. Audax (CHI) - Grupo G - (5:00 p.m., hora de Colombia).
  • Vasco da Gama (BRA) vs. Barracas Central (ARG) - Grupo G - (5:00 p.m., hora de Colombia).
  • Bragantino (BRA) vs. Carabobo (VEN) Grupo H - (7:30 p.m., hora de Colombia).
  • River Plate (ARG) vs. Blooming (BOL) - Grupo H (7:30 p.m, hora de Colombia).
  • América de Cali (COL) vs. Macará (ECU) - Grupo A (7:30 p.m., hora de Colombia).

28 de mayo

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Tigre (ARG) vs. Alianza Atlético (PER) - Grupo A (7:30 p.m., hora de Colombia).

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