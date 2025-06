"El fútbol europeo es sobrevalorado; en el Mundial de Clubes sacan excusas"

Zico, leyenda del fútbol brasileño y embajador del Flamengo, se refirió al presente del club carioca y al desempeño de los equipos sudamericanos en el Mundial de Clubes. Desde Estados Unidos, el exfutbolista elogió el crecimiento del fútbol brasileño y criticó la constante sobrevaloración que, en su opinión, se le da al fútbol europeo en este tipo de torneos.

El Flamengo fue el primer equipo en clasificarse a los octavos de final del renovado Mundial de Clubes, lo que ha generado atención mediática tanto en Sudamérica como en otros continentes. Zico celebró este logro y destacó el respeto que se ha ganado el equipo dirigido por Filipe Luís.

“Significa que el Flamengo se está ganando cada vez más el respeto de otros continentes. Pueden conocer mejor al equipo viéndolo que solo oyéndolo. El club ha invertido en jugadores importantes con experiencia en grandes clubes y selecciones nacionales. Verlos jugar te cambia la perspectiva”, afirmó en declaraciones para Ge Globo.

"El fútbol europeo está sobrevalorado"

Atlético de Madrid venció 1-0 a Botafogo, pero quedó por fuera del Mundial de Clubes. AFP.

En medio del torneo, dos temas han generado discusión: el clima caluroso del verano estadounidense y el supuesto desgaste de los equipos europeos, que llegan al certamen tras el final de su temporada. Zico no dudó en pronunciarse al respecto y fue enfático en su crítica al discurso que minimiza a los clubes sudamericanos.

“El fútbol europeo está sobrevalorado. Tenemos que acabar con eso. No son dueños del fútbol. Empiezan a poner excusas cuando las cosas no salen bien. Parece que no saben jugar en la adversidad. Antes jugábamos con calor, viajábamos miles de kilómetros, y nadie se quejaba cuando perdían”, expresó.

Zico también puso en duda la supuesta superioridad estructural de los gigantes europeos, señalando que muchos de ellos están integrados por jugadores extranjeros, al igual que Flamengo. “¿Cuántos españoles hay en el Real Madrid? ¿Cuántos ingleses en el City? ¿Cuántos alemanes en el Bayern? El Flamengo también tiene figuras de Uruguay, Chile y Brasil. No hay tanta diferencia como quieren hacer ver”, concluyó.

Con estas declaraciones, Zico reabre el debate sobre el lugar que ocupan los equipos sudamericanos en el fútbol global y defiende con orgullo el trabajo de Flamengo en el Mundial de Clubes.