Mensaje de Hugo Rodallega a Andrés Llinás por su dura lesión; atrás las rivalidades

Millonarios sigue sin ganar en la Liga BetPlay 2025-II luego del empate 3-3 frente al Deportivo Cali, en un vibrante partido en el estadio Nemesio Camacho El Campín, que tuvo de todo para los hinchas presentes, desde golazos de tiro libre, jugadas, lluvia, emociones, y lastimosamente dos duras lesiones de jugadores de los ‘embajadores’, en especial la de Andrés Llinás.

El defensor central bogotano sufrió una “fractura del cuello del pie de su pierna izquierda”, tal y como lo informó el propio club a través de sus redes sociales en la madrugada de este sábado.

A Andrés Llinás “se le realizará intervención quirúrgica para el inicio de su proceso de recuperación”, agregaron sobre lo que se vendrá ahora para el experimentado zaguero de Millonarios.



Hugo Rodallega y su mensaje a Andrés Llinás tras dura lesión

Y en medio de los mensajes de aliento, de fuerza y de solidaridad con el futbolista bogotano, sorprendió uno de un jugador del equipo rival de la ciudad, Hugo Rodallega, de Santa Fe, quien le dedicó unas palabras al ‘Kaiser’.

“Pronta recuperación, Andrés. Qué Dios te bendiga”, le escribió el goleador de los ‘cardenales’ a través de sus historias de Instagram acompañado de una foto en un duelo frente al de Millonarios.

De inmediato Llinás le respondió a Hugo Rodallega y agradeció el enviar no solo el mensaje de apoyo, sino también dar un aviso al fútbol en paz, más allá de las rivalidades.

“Gracias por tus palabras goleador Hugo Rodallega, que la rivalidad quede en la cancha. Ninguna pasión justifica perder una vida. Cuidémonos entre todos”, fueron las palabras del futbolista de Millonarios.

El mensaje de Hugo Rodallega a Andrés Llinas tras su lesión. pic.twitter.com/jrrCVtugfp — Alejandro Soche ⚽️📰📻 (@AlejoSoche) August 9, 2025

Además, Andrés Llinás se pronunció ya sobre su dura lesión sufrida durante el partido contra el Deportivo Cali en El Campín, que lo dejará afuera por varios meses: “Volveremos más fuertes, faltan alegrías con esta camiseta”, escribió el defensor en sus redes sociales, dando un parte de tranquilidad y desde ya enfocándose en su regreso a las canchas.

En la noche de viernes Millonarios sufrió tres lesiones durante el encuentro que finalizó 3-3, perdiendo a Andrés Llinás por una fractura de pie, a Guillermo de Amores quien sufrió un duro golpe en su cabeza, y para finalizar se le vio a Helibelton Palacios saliendo con dificultad para caminar, aunque será el defensor central el que más tiempo esté fuera de los terrenos de juego.