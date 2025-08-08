Alberto Gamero y unas palabras de aliento para Andrés Llinás: "Que tenga mucha fortaleza"

Andrés Llinás sufrió una impresionante lesión en el partido que Millonarios empató a tres goles en la noche de este viernes 8 de agosto contra el Deportivo Cali, en el estadio El Campín. El defensor del azul capitalino fue a disputar un balón en el complemento con Fernando Mimbacas, y fue allí donde se torció duramente el tobillo; el número '26' no ocultó las muestras de dolor en su rostro y luego de la asistencia médica salió en ambulancia del escenario deportivo.

Uno de los que vio de cerca la terrible lesión del zaguero de los azules fue Alberto Gamero. El director técnico de los 'azucareros' aprovechó en su charla con los medios de comunicación post-partido para enviarle unas palabras de aliento a Llinás.

Andrés Llinás, defensor de Millonarios que sufrió dura lesión contra el Cali. X de @MillosFCOficial

¿Cuál fue el mensaje para Andrés Llinás de Alberto Gamero tras dura lesión?

"Duro, es yo estaba muy cerquita cuando vi la jugada, y sé que es un momento duro para él, para la familia, para Millonarios, porque es un ídolo de Millonarios. Mandarle mucha fortaleza, él es un jugador joven, de mucha proyección y como siempre le decía a ellos (cuando entrenaba a Millonarios), el joven se recupera mucho más rápido y estoy completamente seguro que se va a recuperar y se va a recuperar bien. A la mamá, al papá, a las hermanas, a todos ellos, que me lo arropen y que voy estar pendiente. Que tenga mucha fortaleza, él ha madurado; Dios quiera que no sea grave la cosa. Oremos por él", esas fueron las palabras de Gamero para Llinás en la conferencia de prensa tras el 3-2 de Cali en su visita a los 'embajadores'.

¿Qué dijeron en Millonarios sobre Andrés Llinás?

También en rueda de prensa, el entrenador de los azules capitalinos, David González, aseguró lo siguiente: "Lo de Andrés todos lo vimos, fue un momento difícil y esperar el diagnostico para saber la gravedad de la lesión".