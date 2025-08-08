Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Alberto Gamero y unas palabras de aliento para Andrés Llinás: "Que tenga mucha fortaleza"

Alberto Gamero y unas palabras de aliento para Andrés Llinás: "Que tenga mucha fortaleza"

El director técnico del Cali, Alberto Gamero, se refirió a la dura lesión que sufrió Andrés Llinás en juego en El Campín y no dudó en enviarle un sentido mensaje.

Alberto Gamero, director técnico del Cali, y Andrés Llinás, defensor de Millonarios.
Alberto Gamero, director técnico del Cali, y Andrés Llinás, defensor de Millonarios.
Fotos: Colprensa y X de Millonarios
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 08, 2025 11:08 p. m.