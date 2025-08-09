Publicidad

Parte oficial de la lesión de Andrés Llinás, de Millonarios; sufrió fractura y los pasos a seguir

En el partido entre Millonarios y Deportivo Cali, jugado en la cacha de El Campín, el toque de drama se vivió con una fuerte imagen de Andrés Llinás.