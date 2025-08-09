Parte oficial de la lesión de Andrés Llinás, de Millonarios; sufrió fractura y los pasos a seguir

En la cancha del estadio El Campín y bajo la lluvia, Millonarios y Deportivo Cali igualaron 3 a 3, en un atractivo partido de la sexta fecha de la Liga Betplay II 2025 del fútbol colombiano. Pero en medio de ese buen juego; también se dio un episodio cargado de tensión en el terreno de juego, en los banquillos e igualmente en las tribunas con los hinchas locales, debido a la impresionante lesión sufrida por el defensor Andrés Llinás.

El bogotano se tuvo que marchar en camilla, después de una jugada fortuita con Fernando Mimbacas, atacante de los 'azucareros'. Rápidamente fue auxiliado por integrantes del cuerpo médico, que evidenciaron de entrada su impresión por la forma en la que le quedó su pie izquierdo e incluso uno se lo sostuvo, generando aún más nervios entre los asistentes al escenario capitalino.

Tras las primeras versiones que se instalaron en El Campín, finalmente pasada la medianoche, Millonarios publicó una nota en la que entregó a la opinión pública el parte de lo sucedido con uno de los líderes del plantel actual.

Andrés Llinás, defensor de Millonarios que sufrió dura lesión contra el Cali. X de @MillosFCOficial

Acá el comunicado oficial de Millonarios sobre la lesión de Andrés Llinás

Millonarios FC, informa que, el jugador Andrés Llinás, en el juego de este viernes ante Deportivo Cali, sufrió una fractura del cuello de pie de su pierna izquierda. Se realizará intervención quirúrgica para el inicio de su proceso de recuperación.

Su incapacidad se determinará según su evolución.

¿Qué dijo Juan Pablo Vargas sobre la lesión de Andrés Llinás?

Juan Pablo Vargas, defensa de Millonarios, se manifestó sobre lo sucedido con su compañero de zaga y dijo que "es muy doloroso lo de Andrés, es una persona que sufre, que siente esas cosas que pasan acá. Es un jugador muy importante, será una baja sensible por el tiempo de la lesión que le dará algunos meses. Así que tenemos una tarea de salir por él, por los que están lesionados".