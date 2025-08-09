Partidos EN VIVO HOY 9 de agosto del 2025: horarios y programación por TV

Este sábado 9 de agosto continúan las emociones en la sexta jornada de la Liga BetPlay II-2025, destacando el duelo entre América y Tolima, también hay una serie de compromisos de pretemporada en Europa, la MLS tiene una nueva fecha y hay un partidazo en el fútbol de Argentina, ya que juegan Independiente y River Plate.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY sábado 9 agosto del 2025, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.

Partidos EN VIVO HOY, sábado 9 de agosto del 2025:

Equipos Hora/Canal Seattle Sounders vs. Wrexham 6:30 a.m. - Championship - Disney+ Premium, ESPN 5 Werder Bremen vs. Udinese 8:30 a.m. - Amistoso - Disney+ Premium Leeds United vs. AC Milan 9:00 a.m. - Amistoso - DAZN App Gratis

Everton vs. AS Roma 9:00 a.m. - Amistoso - Disney+ Premium West Ham vs. Lille 9:00 a.m. - Amistoso - Disney+ Premium Stoke City vs. Derby County 9:00 a.m. - Championship - Disney+ Premium Progreso vs. Cerro Largo 9:00 a.m. - Campeonato Uruguayo - Disney+ Premium, GolTV Newcastle vs. Atlético Madrid 10:00 a.m. - Amistoso - Disney+ Premium Brighton vs. VfL Wolfsburg 11:00 a.m. Amistoso - Disney+ Premium Napoli vs. Girona 11:00 a.m. - Amistoso - OneFootball PPV Sheffield United vs. Bristol City 11:30 a.m. - Championship - Disney+ Premium Feyenoord vs. NAC Breda 11:45 a.m. - Eredivisie - Disney+ Premium

Olympique Marsella vs. Aston Villa 1:00 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium Peñarol vs. Nacional 1:00 p.m. - Campeonato Uruguayo - Disney+ Premium, GolTV PSV Eindhoven vs. Sparta Rotterdam 2:00 p.m. - Eredivisie - Disney+ Premium Boca Juniors vs. Racing Avellaneda 2:30 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium Once Caldas vs. Águilas Doradas 3:00 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada Real Soacha Cundinamarca vs. Cúcuta 3:30 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - YouTube TV Cerrada

Quindío vs. Barranquilla 4:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - YouTube TV Cerrada

Independiente vs. River Plate 4:30 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium América de Cali vs. Deportes Tolima 5:15 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada CF Montréal vs. Atlanta United 6:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV) Philadelphia Union vs. Toronto FC 6:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV) New York City vs. Columbus Crew 6:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV) New England Revolution vs. DC United 6:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)

Atlético Tucumán vs. Rosario Central 6:45 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional

St. Louis City SC vs. Nashville SC 7:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV) Chicago Fire vs. Los Angeles FC 7:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV) Austin FC vs. Houston Dynamo 7:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV) FC Dallas vs. Portland Timbers 7:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV) Bucaramanga vs. Santa Fe 7:30 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada Sporting Kansas City vs. San Diego FC 7:45 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)