Partidos EN VIVO HOY 9 de agosto del 2025: horarios y programación por TV

Este sábado 9 de agosto continúan las emociones en la sexta jornada de la Liga BetPlay II-2025, destacando el duelo entre América y Tolima, también hay una serie de compromisos de pretemporada en Europa, la MLS tiene una nueva fecha y hay un partidazo en el fútbol de Argentina, ya que juegan Independiente y River Plate.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY sábado 9 agosto del 2025, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.
Partidos EN VIVO HOY, sábado 9 de agosto del 2025:
|Equipos
|Hora/Canal
|Seattle Sounders vs. Wrexham
|6:30 a.m. - Championship - Disney+ Premium, ESPN 5
|Werder Bremen vs. Udinese
|8:30 a.m. - Amistoso - Disney+ Premium
|Leeds United vs. AC Milan
|9:00 a.m. - Amistoso - DAZN App Gratis
|Everton vs. AS Roma
|9:00 a.m. - Amistoso - Disney+ Premium
|West Ham vs. Lille
|9:00 a.m. - Amistoso - Disney+ Premium
|Stoke City vs. Derby County
|9:00 a.m. - Championship - Disney+ Premium
|Progreso vs. Cerro Largo
|9:00 a.m. - Campeonato Uruguayo - Disney+ Premium, GolTV
|Newcastle vs. Atlético Madrid
|10:00 a.m. - Amistoso - Disney+ Premium
|Brighton vs. VfL Wolfsburg
|11:00 a.m. Amistoso - Disney+ Premium
|Napoli vs. Girona
|11:00 a.m. - Amistoso - OneFootball PPV
|Sheffield United vs. Bristol City
|11:30 a.m. - Championship - Disney+ Premium
|Feyenoord vs. NAC Breda
|11:45 a.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|Olympique Marsella vs. Aston Villa
|1:00 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium
|Peñarol vs. Nacional
|1:00 p.m. - Campeonato Uruguayo - Disney+ Premium, GolTV
|PSV Eindhoven vs. Sparta Rotterdam
|2:00 p.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|Boca Juniors vs. Racing Avellaneda
|2:30 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium
|Once Caldas vs. Águilas Doradas
|3:00 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|Real Soacha Cundinamarca vs. Cúcuta
|3:30 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - YouTube TV Cerrada
|Quindío vs. Barranquilla
|4:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - YouTube TV Cerrada
|Independiente vs. River Plate
|4:30 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium
|América de Cali vs. Deportes Tolima
|5:15 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|CF Montréal vs. Atlanta United
|6:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|Philadelphia Union vs. Toronto FC
|6:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|New York City vs. Columbus Crew
|6:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|New England Revolution vs. DC United
|6:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|Atlético Tucumán vs. Rosario Central
|6:45 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional
|St. Louis City SC vs. Nashville SC
|7:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|Chicago Fire vs. Los Angeles FC
|7:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|Austin FC vs. Houston Dynamo
|7:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|FC Dallas vs. Portland Timbers
|7:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|Bucaramanga vs. Santa Fe
|7:30 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|Sporting Kansas City vs. San Diego FC
|7:45 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|San Jose Eartquakes vs. Vancouver Whitecaps
|9:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)