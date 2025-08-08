"En el primer tiempo Millonarios tuvo para darle un nocaut y liquidar al Cali"

David González, DT de Millonarios, analizó a detalle el empate 3-3 con el Deportivo Cali en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El exarquero rescató la buena cara del primer tiempo, pero lamento lo acontecido en la segunda parte. Además hizo un énfasis en la parte mental de la plantilla.

De entrada, el DT 'azul' destacó el nivel de algunos refuerzos que debutaron contra los 'azucareros'. "El primer tiempo de las caras nuevas fue brillante. Jorge Cabezas nos dio mucha versatilidad, siendo un segundo delantero, asumiendo posiciones que nos dieron mucha ventaja. Todos los de ataque y el acompañamiento de Helibelton hicieron cosas muy buenas que esperamos se sigan repitiendo", remarcó.

Luego, González expresó por qué Millonarios se ve tan golpeado mentalmente: "Se empieza a acumular la falta de resultados en un equipo y afición que exigen. Puede pasar que tengamos ese bache de 15 minutos donde se volteó todo completamente. Necesitamos ganar un partido. Que se quiten ese peso de encima y que deje de existir la duda, eso pasa factura. Hay que trabajar en eso que no es tan tangible".

Acción de juego entre Millonarios y Cali en el estadio El Campín, en juego de la sexta fecha de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

"Es la dinámica del fútbol, pasa en todo lado. Nos está pasando de manera muy seguida y se vuelve demasiado notorio. El penalti en contra nos golpea y anima al Cali. Hay que tener resiliencia y da un paso adelante cuando las cosas están difíciles", agregó sobre los malos momentos de sus dirigidos.

Para González, su equipo tuvo dos facetas ben distintas en los 90 minutos: "Deben ser conscientes de lo muy bueno que fue el primer tiempo. Tuvo que ser un nocaut y liquidar el juego. Lo de la segunda parte borró todo eso que se había hecho"

Por último, puso la vista en un particularidad del club 'embajador'. "Tenemos un fenómeno, todos los líderes están en la parte de atrás. Eso nos ha costado. Nos falta tener a alguien ahí en la ofensiva con esas cualidades. El primero sería Macalister Silva que lastimosamente no ha podido estar y creo que Bruno Savio tiene esa capacidad. Y otros jugadores deben resurgir en esa zona", concluyó.