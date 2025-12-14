Síguenos en:
El gol más rápido de la temporada en Premier League: ocurrió en West Ham vs. Aston Villa

El gol más rápido de la temporada en Premier League: ocurrió en West Ham vs. Aston Villa

En el estadio Olímpico de Londres se presentó un hecho que marcará la historia de la Premier League, luego de que las redes se inflaran a los 29 segundos de partido.

Por: EFE
Actualizado: 14 de dic, 2025
Mateus Fernandes, de West Ham, marcó el gol más rápido de la Premier League 2025/2026, contra Aston Villa
Mateus Fernandes, de West Ham, marcó el gol más rápido de la Premier League 2025/2026, contra Aston Villa
AFP

