Callum Hudson-Odoi marcó uno de los mejores goles del 2025 en la Premier League: al ángulo

Callum Hudson-Odoi marcó uno de los mejores goles del 2025 en la Premier League: al ángulo

En el partido entre Nottingham Forest y Tottenham, se presentó un golazo, obra de Callum Hudson-Odoi, quien realizó una buena jugada individual y definió perfecto.

Por: EFE
Actualizado: 14 de dic, 2025
Callum Hudson-Odoi anotó un golazo con Nottingham Forest vs. Tottenham, por Premier League
Callum Hudson-Odoi anotó un golazo con Nottingham Forest vs. Tottenham, por Premier League
AFP

