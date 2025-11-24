Escándalo en Inglaterra; jugador cacheteó a su compañero en la Premier League; vea el video

Por la fecha 12 de la Premier League, el Manchester United recibió la visita del Everton en Old Trafford. Los dirigidos por Ruben Amorim están urgidos de triunfos en la presente temporada.

No obstante, más allá del resultado, lo que se robó los reflectores fue el cruce entre Michael Keane y Idrissa Gueye. Cuando transcurrían 13 minutos de juego, ambos jugadores comenzaron a discutir, a tal punto que la situación subió de tono cuando el senegalés le dio un cachetazo al defensor central, por lo que tuvo que intervenir el golero de los ‘toffees’, Jordan Pickford.

Por esta acción, Gueye recibió la tarjeta roja, dejando a su equipo con un hombre menos frente a los ‘diablos rojos’.



Vea la cachetada de Gueye a Keane en Manchester United vs. Everton

¡INCREÍBLE LO DE GANA GUEYE! El jugador del Everton discutió con su compañero Keane, le pegó una cachetada y se fue EXPULSADO en el arranque del partido ante Manchester United en Old Trafford. ¡INNNSÓLITO!



