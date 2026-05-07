El increíble triunfo de Millonarios, 2-4 sobre Boston River; Rodrigo Contreras, héroe

Millonarios consiguió un triunfazo 2-4 contra Boston River en la fecha 4 de la Copa Sudamericana 2026, de la mano de su máxima figura, el argentino Rodrigo Contreras, quien se reportó con dos goles para liderar la victoria y la remontada.

Los otros tantos de los azules fue de Leonardo Castro, de penalti, y uno de Beckham Castro, al final del compromiso. Para los uruguayos marcaron Marcelo Hornos y Yair González.

Con este triunfo Millonarios llegó a 7 puntos, los mismos que O'Higgins, pero está tercero por diferencia de gol. En el siguiente juego los 'embajadores' visitarán a Sao Paulo, y luego cerrarán de local en El Campín, frente a los chilenos.

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