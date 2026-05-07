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Gol Caracol  / El increíble triunfo de Millonarios, 2-4 sobre Boston River; Rodrigo Contreras, héroe

El increíble triunfo de Millonarios, 2-4 sobre Boston River; Rodrigo Contreras, héroe

Este jueves, Millonarios remontó en Uruguay y consiguió tres puntos valiosos en Copa Sudamericana, a falta de dos fechas para el final de fase de grupos. El argentino Rodrigo Contreras marcó doblete.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 7 de may, 2026
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Rodrigo Contreras Millonarios Boston River
Rodrigo Contreras celebra gol en Millonarios vs Boston River - Foto:
AFP

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