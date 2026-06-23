Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Inglaterra no brilló y se enredó con Ghana; 0-0 y los dos quedaron con 4 puntos en el Mundial 2026

Inglaterra no brilló y se enredó con Ghana; 0-0 y los dos quedaron con 4 puntos en el Mundial 2026

Por la fecha 2 del grupo L y en el estadio Boston, Kane, O'Reilly, Saka, entre otros, fallaron frente al arco y los ingleses dejaron dudas en el Mundial 2026.

Por: AFP
Actualizado: 23 de jun, 2026
Comparta en:
Inglaterra y Ghana se enfrentaron por la fecha 2 del grupo L del Mundial 2026
Inglaterra y Ghana se enfrentaron por la fecha 2 del grupo L del Mundial 2026
AFP

Harry Kane y sus Three Lions se estrellaron este martes con la defensa de Ghana, con la que empataron sin goles cerca de Boston, pero quedaron en buena posición para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El capitán de Inglaterra se fue en blanco en Foxborough, Massachusetts, y desentonó de los otros astros que participan en la Copa del Mundo, como Lionel Messi y Kylian Mbappé, que no se cansan de pasar por la caja registradora de goles.

Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Uzbekistán.
Gol Caracol

Vea el gol de Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Uzbekistán, en el Mundial 2026

Combativo y solidario como siempre, la estrella del Bayern Munich estuvo bien marcada por la zaga de las Estrellas Negras, que además trabaron el mediocampo inglés y estuvieron cerca de llevarse los tres puntos gracias a la velocidad al contragolpe de Antoine Semenyo.

Los campeones mundiales en 1966, sin embargo, apretaron en la parte final y estuvieron muy cerca de romper el cero a través de Bukayo Saka, pero el arquero atajó (86'), un palo de Nico O'Reilly (87') y una opción clara desperdiciada por Kane (87').

El capitán no tuvo el tino del debut, cuando marcó un doblete en la victoria categórica contra la Croacia de Luka Modric (4-2), un triunfo que impulsó a su país como uno de los aspirantes al título en Norteamérica.

Inglaterra midió fuerzas con Ghana por la fecha 2 del grupo L del Mundial 2026
Inglaterra midió fuerzas con Ghana por la fecha 2 del grupo L del Mundial 2026
AFP

Publicidad

Apoyado en masa por sus hinchas a las afueras de Boston, la selección que dirige el alemán Thomas Tuchel sigue al frente del Grupo L con cuatro unidades, las mismas que su rival africano, al que supera por diferencia de goles.

Les siguen Croacia y Panamá, que se enfrentan este martes en Toronto, con un punto cada una, a falta de una jornada para el cierre de la primera fase.

Publicidad

Inglaterra culminará la ronda de grupos contra los centroamericanos el sábado en East Rutherford, a las afueras de Nueva York. El mismo día, los africanos se batirán con los croatas en Filadelfia.

Panamá vs. Croacia en el Mundial 2026
EN VIVO
Gol Caracol

🔴 Panamá vs. Croacia, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido del grupo L del Mundial 2026

Inglaterra vs. Ghana - Mundial 2026.
EN VIVO
Gol Caracol

Reviva el empate entre Inglaterra y Ghana, por el grupo L del Mundial 2026

Harry Kane en la Selección de Inglaterra
Gol Caracol

Escalofriante golpe: Harry Kane sufrió durísimo choque de cabezas, en el Mundial 2026

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Inglaterra

Selección Ghana

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad