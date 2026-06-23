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Gol Caracol  / Escalofriante golpe: Harry Kane sufrió durísimo choque de cabezas, en el Mundial 2026

Escalofriante golpe: Harry Kane sufrió durísimo choque de cabezas, en el Mundial 2026

Segundos de preocupación se vivieron en el partido entre Inglaterra y Ghana, luego de que Harry Kane quedara en el suelo por un durísimo choque en su cabeza. Vea la jugada acá

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de jun, 2026
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Harry Kane en la Selección de Inglaterra
Harry Kane en la Selección de Inglaterra
AFP

Cuando transcurría el minuto 13' del partido entre Inglaterra y Ghana, se vivió un escalofriante momento donde Harry Kane fue el afectado, por un choque de cabezas con el defensor Jonas Adjetey.

El hecho ocurrió luego de que el delantero del Bayern Múnich buscara una pelota que venía desde la portería, pero por la espalda, el futbolista de la selección africana buscó cabecear, con el infortunio de chocar con Kane y dejarlo en el suelo con un profundo dolor, y que sin duda preocupó al cuerpo técnico y compañeros.

Vea la jugada acá:

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