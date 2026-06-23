Escalofriante golpe: Harry Kane sufrió durísimo choque de cabezas, en el Mundial 2026

Cuando transcurría el minuto 13' del partido entre Inglaterra y Ghana, se vivió un escalofriante momento donde Harry Kane fue el afectado, por un choque de cabezas con el defensor Jonas Adjetey.

El hecho ocurrió luego de que el delantero del Bayern Múnich buscara una pelota que venía desde la portería, pero por la espalda, el futbolista de la selección africana buscó cabecear, con el infortunio de chocar con Kane y dejarlo en el suelo con un profundo dolor, y que sin duda preocupó al cuerpo técnico y compañeros.

Vea la jugada acá:

HAY QUE CABECEAR LA PELOTA, MUCHACHOS



TREMENDOS choques de cabezas en el encuentro entre Inglaterra y Ghana. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/BKe6xO4InM — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026