Incidentes en Medellín vs Flamengo, por Copa Libertadores; disturbios y protestas en el Atanasio

Medellín y Flamengo, partido válido por la fecha 4 de la Copa Libertadores, se pudo disputar apenas unos minutos debido a las protestas con pirotécnica y bengalas de los hinchas del equipo colombiano, en una de las tribunas del estadio Atanasio Girardot.

Luego de los himnos y de los actos protocolarios, todo estaba preparado para el trámite del compromiso, pero un sector de los seguidores del 'poderoso' empezaron a encender bengalas y activar la pólvora que tenían, mientras entonaban cánticos en contra de los jugadores, cuerpo técnico y la dirigencia.

Desde el Atanasio Girardot, Gol Caracol pudo conocer que "hay hinchas en este instante que se están saliendo del estadio", por lo ocurrido cuando iba a comenzar el partido de Medellín frente a Flamengo, por Copa Libertadores.

Cabe recordar que, el ambiente en el DIM no es el mejor tras confirmarse la eliminación en la Liga BetPlay 2026-I, en el 'todos contra todos', y luego de algunas gestos polémicos de su máximo accionista, Raúl Giraldo, luego de la derrota 1-2 con Águilas Doradas, el pasado domingo.



Minutos después se dio a conocer en los parlantes del escenario deportivo, que los hinchas tenían que evacuar el Atanasio Girardot, y que el encuentro seguiría suspendido, a la espera de que la Conmebol tome una decisión.



Incidentes en Medellín vs Flamengo, por Copa Libertadores:

DIM-FLAMENGO DEMORADO EN COLOMBIA POR DISTURBIOS DE LOS HINCHAS LOCALES CON PIROTECNIA Y BENGALAS POR LA ACTUALIDAD DEL CLUB.



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