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Gol Caracol  / Incidentes en Medellín vs Flamengo, por Copa Libertadores; disturbios y protestas en el Atanasio

Incidentes en Medellín vs Flamengo, por Copa Libertadores; disturbios y protestas en el Atanasio

Este jueves el duelo entre el DIM y Flamengo, en la fecha 4 de Copa Libertadores, se interrumpió en el arranque por las protestas de hinchas con pirotécnica y bengalas en el estadio Atanasio Girardot.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 7 de may, 2026
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Hinchas Medellín en partido con Flamengo
Hinchas Medellín en partido con Flamengo - Foto:
Colprensa

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