El Mundial 2026 tendrá un 'grupo de la muerte': así quedó, tras el sorteo

A pesar de que aún faltan seis meses para que ruede el balón en el Mundial 2026, este viernes 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo y ya se respira y palpita esta cita orbital. Cada una de las selecciones conoció su suerte y tiene claro contra quiénes se enfrentará. Eso sí, aún resta definir los seis equipos que llegarán provenientes del repechaje (cuatro de UEFA y dos de intercontinental).

Sin embargo, la mayoría de los grupos ya quedaron listos y, por eso, ya se habla del 'grupo de la muerte'. En esta ocasión, quienes integran esa tan temida zona son Francia, Senegal, Noruega y el ganador de un repechaje intercontinental, donde están Bolivia, Surinám e Irak. Estos conjuntos quedaron sembrados en el grupo I y las miradas se centran en lo que pueda pasar allí.

Recordemos que clasifican los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, completando un total de 32 selecciones para los dieciseisavos de final. Ahora, lo que hace que ese grupo sea atractivo es la presencia de figuras como Kylian Mbappé, con los franceses, y Erling Haaland, liderando a los noruegos. De igual manera, Senegal viene de hacer cuartos de final en Qatar 2022.