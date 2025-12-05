"En Selección Colombia empezamos de cero, vamos en crecimiento y es lindo estar en el Mundial 2026"

Portugal jugará contra Uzbekistán, Colombia y el ganador de la repesca internacional grupo 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo) en el Grupo K del Mundial 2026, tras el sorteo celebrado este viernes en el Centro Kennedy de Washington

El Grupo K disputará sus partidos en las sedes de Houston, Atlanta y Miami (Estados Unidos) y Ciudad de México y Guadalajara (México). El sábado la FIFA anunciará el calendario definitivo y el orden de los partidos, horarios y estadios.

Y después de conocer la zona en la que estará el seleccionado de nuestro país, el técnico Néstor Lorenzo atendió en la alfombra roja a Gol Caracol. "El sorteo lo tomamos con calma, porque es algo que no depende de uno, es un poco de azar lo que pasa en los sorteos. Vamos a enfrentar a un gran equipo como lo es Portugal, uno de los mejores del mundo, nos da gusto enfrentarnos a ese tipo de equipos. De Uzbekistán no conozco mucho, y el otro rival es una incógnita".

En la conversación con nuestra periodista Marina Granziera, el entrenador de los colombianos agregó que "vamos a esperar cómo se van a ir dando las cosas, pero hay que preparar todo de la mejor manera. Acá lo importante es que lleguemos bien nosotros".



Ya con respecto a la conformación de la nómina final para la cita orbital, Lorenzo fue claro y afirmó que "de esto no voy a decir porcentaje. La Selección Colombia se encuentra abierta, hay una competencia linda, hay que llegar al mejor nivel. Se vendrá una temporada exigente (para sus jugadores), hay que tomar los recaudos y eso es lo que más me preocupa".

En los días previos al sorteo, se escucharon palabras de elogio de personajes del fútbol internacional y que destacaron lo que viene haciendo Colombia. Ante esos buenos comentarios, Néstor Lorenzo comentó que "por supuesto que es gratificante el proceso, el crecimiento, desde que me llamaron empezamos de cero, tenemos un grupo maravilloso, hemos vivido distintos momentos y hemos cumplido con devolver a Colombia a una cita mundialista. Esto es lindo y ahora disfrutemos".

Selección Colombia, en su preparación para el Mundial 2026 Foto: AFP