Grupo de Cristiano Ronaldo con Portugal para el Mundial 2026; ¿cuándo enfrentará a Colombia?

El Mundial 2026 tendrá en Cristiano Ronaldo a uno de sus participantes más ilustres si se tiene en cuenta vigencia en el fútbol internacional y su meta de llegar a 1.000 goles como profesional, algo que podría alcanzar en la cita orbital.

Por ello causaba interés conocer los adversarios a los que debería enfrentar con la Selección Portugal en el campeonato orbital, a cuyo sorteo su equipo llegaba haciendo parte del bombo 1.

Bajo esa consideración, el reglamento determinó que el popular ‘CR7’ no podría encontrarse en primera ronda con ninguno de los otros 11 cabeza de serie, es decir: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Países Bajos, Bélgica y Países Bajos.

Además, los ‘lusos’ también sabían que máximo chocarían con otro oponente europeo, lo que haría de su cuadrangular una serie relativamente manejable en busca de una clasificación cómoda a dieciseisavos de final, instancia a la que avanzarán los 2 primeros de cada uno de los 12 grupos y los 8 mejores terceros.



De esta manera, el ‘Bicho’ supo cuáles serán los primeros adversarios que tendrá al frente, ante los cuales espera seguir extendiendo su racha de anotaciones consecutivas en Mundiales, ya que no se ha ido en blanco de ninguno de los 5 anteriores en lo que ha intervenido. Y entre sus oponentes justamente está la Selección Colombia.



Grupo de Selección Portugal, ¿cuándo enfrentará a Colombia?

El partido entre lusitanos y 'cafeteros' será en la última fecha del cuadrangular K, el 27 de junio de 2026, y se escenificaría en Miami o Atlanta.

⦁ Grupo K

Portugal

Repechaje: RD Congo, N. Caledonia o Jamaica

Uzbekistán

Colombia

⦁ Calendario

- Fecha 1

Portugal vs. Repechaje (Houston)

Colombia vs. Uzbekistán ( Ciudad de México)

- Fecha 2

Portugal vs. Uzbekistán (Houston)

Colombia vs. Repechaje (Guadalajara)

- Fecha 3

Portugal vs. Colombia (Miami)

Repechaje vs. Uzbekistán (Atlanta)

Los horarios y estadios de cada partido, aunque están previamente establecidos, se confirmarán el sáàbado 6 de diciembre, según anunció la propia FIFA.