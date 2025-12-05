Grupo de la 'muerte' para Francia y Mbappé tras sorteo del Mundial 2026; va contra Haaland

Kylian Mbappé ha venido demostrando que si hay una competición que le cae como anillo al dedo es el Mundial de la FIFA, pues en Rusia 2018 fue campeón tras superar al Croacia en el partido por el título, mientras que en Catar 2022 cayó frente a Argentina en la final, definición en la que marcó tripleta y donde hubo definición por tanda de penaltis.

Por ello, los ojos del planeta están puestos en su siguiente participación, en la que muchos esperan que nuevamente haga presencia en la máxima instancia con la Selección de Francia.

Para ello era necesario conocer la ruta que el sorteo tenía destinado para el conjunto ‘galo’, que de antemano sabía que no se podría encontrar con las demás cabezas de serie: México, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos Bélgica y Alemania.

Además, los ‘tricolores’ sabían que a las potencias del momento no las iba encontrar en su camino antes de semifinales. Es decir: España, Argentina e Inglaterra, con las que comparta la parte alta del ‘ranking’ FIFA y que fueron separadas en el cuadro de competencia de manera intencional para que lleguen lo más lejos posible, según avisó FIFA antes del sorteo.



Por otra parte, Francia tampoco podía quedar en el mismo cuadrangular con más de un adversario europeo, lo que daba pistas sobre los rivales que le podían corresponder, por lo que de esta manera Mbappé y sus compañeros seguramente planean desde ya cómo estar en una nueva final.

No obstante, sus adversarios terminaron siendo fuertes, si se tiene en cuenta que lo integra la Noruega del goleador Erling Haaland y Senegal, fuerte elenco africano.



Grupo de la Selección Francia, con Kylian Mbappé, en el Mundial 2026

⦁ Grupo I

Francia

Senegal

Repechaje: Irak, Bolivia o Surinam

Noruega

⦁ Calendario

- Fecha 1 (junio 16)

Francia vs. Senegal (Nueva York)

Noruega vs. Repechaje (Boston)

- Fecha 2 (junio 22)

Francia vs. Repechaje (Nueva York)

Senegal vs. Noruega (Filadelfia)

- Fecha 3 (junio 26)

Francia vs. Noruega (Boston)

Senegal vs. Repechaje (Toronto)

Los horarios y estadios de cada partido, aunque están previamente establecidos, se confirmarán el sàbados 6 de diciembre, según anunció la propia FIFA.