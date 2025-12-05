Grupo fácil para Lionel Messi tras sorteo del Mundial 2026; cuando y dónde juega Argentina

La Selección Argentina llega a la Copa del Mundo 2026 como defensora del título obtenido 4 años atrás en Catar, motivo por el que saber sus rivales para este certamen generaba alta expectativa entre el público en general.

Además, conocer los adversarios que tendrá Lionel Messi, capitán del conjunto del sur del continente en su sexto Mundial consecutivo, también era motivo de alta expectativa por quienes esperaban enfrentarlo y por aquellos que querían evitarlo.

En ese sentido, lo único que se sabía de antemano es que el elenco dirigido por Lionel Scaloni, segundo en el ‘ranking’ FIFA, solo se podrá encontrar en una hipotética final con España, que ocupa el primer lugar del escalafón.

Mientas que una contienda frente a Francia o Inglaterra, ubicados en los escaños 3 y 4 del ‘ranking’, respectivamente, únicamente se daría en semifinales o en el duelo por el título, según lo estipuló el reglamento, para evitar que esas potencias se eliminen prematuramente y logren arribar lo más lejos posible.



Dicho beneficio se conoció a 2 semanas del sorteo, antes del cual también se sabía que los ‘gauchos’ no podrían quedar en el mismo cuadrangular con otro onceno suramericano, por lo que evitaron chocar contra Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia y Ecuador.

Por otra parte, los albicelestes, al haber sido parte del bombo 1, tampoco podían quedar en la misma zona que los demás cabezas de serie, es decir: México, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.



Grupo de la Selección Argentina, con Lionel Messi, en el Mundial 2026

⦁ Grupo J

- Argentina

- Argelia

- Austria

- Jordania

⦁ Calendario

- Fecha 1 (junio 16)

Argentina vs. Argelia (Kansas o San Francisco)

Austria vs. Jordania (Kansas o San Francisco)

- Fecha 2 (junio 22)

Argentina vs. Austria (Dallas o San Francisco)

Argelia vs. Jordania (Dallas o San Francisco)

- Fecha 3 (junio 27)

Argentina vs. Jordania (Kansas o Dallas)

Austria vs. Argelia (Kansas o Dallas)

Los horarios y estadios de cada partido, aunque están previamente establecidos, se confirmarán el sábado 6 de diciembre, según anunció la propia FIFA.