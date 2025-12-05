Cómo quedaron los grupos del Mundial 2026; a la Selección Colombia la espera Cristiano Ronaldo

Publicidad
El sorteo del Mundial 2026 nos dejó definidos los doce grupos pensando en el certamen orbital de la FIFA, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, y en el que estará presente la Selección Colombia, tras su ausencia en Qatar 2022.
De arranque a la Selección Colombia le tocó con la Portugal, de Cristiano Ronaldo, en lo que será un encuentro entre dos viejos conocidos como el 'Bicho' y el '10' de la 'tricolor', James Rodríguez. Además, el combinado dirigido por Néstor Lorenzo se enfrentará a Uzbekistán y el ganador del repechaje internacional entre Jamaica, Congo o Nueva Caledonia.
Algo importante es que el grupo K en el que quedó la Selección Colombia, a la espera del sorteo del calendario de la FIFA que se realizará este sábado 6 de diciembre, ya sabe preliminarmente las ciudades en las que jugará la fase de grupos: Houston, Atlanta y Miami (Estados Unidos) y Ciudad de México y Guadalajara (México).
Por su parte, la actual campeón del Mundial, Argentina, le tocaron rivales que no están entre los candidatos o no tienen muchas estrellas a nivel internacional: Argelia, Austria y Jordania, los elencos que deberán vencer los de la albiceleste para pasar a dieciseisavos de final.
En cuanto a los otros combinados sudamericanos, Brasil quedó en el grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia. De su lado, Paraguay se medirá a la anfitriona Estados Unidos, con Australia y a la espera del ganador del repechaje entre Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania.
Para terminar, la competitiva selección ecuatoriana tendrá duros rivales, que son Alemania, Costa de Marfil y Curazao. Uruguay también se medirá a contrincantes de peso, como España, Cabo Verde y Arabia Saudita.
Grupo A
México
Sudáfrica
Corea del Sur
Ganador Play Off Europa (Irlanda, Macedonia del Norte, Chequia o Dinamarca)
Grupo B
Canadá
Ganador Play Off Europa (Gales, Bosnia y Herzegovina, Irlanda del Norte o Italia)
Qatar
Suiza
Grupo C
Brasil
Marruecos
Haití
Escocia
Grupo D
Estados Unidos
Paraguay
Australia
Ganador Play Off Europa (Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania)
Grupo E
Alemania
Costa de Marfil
Ecuador
Curazao
Grupo F
Países Bajos
Japón
Ganador Play Off Europa (Albania, Ucrania, Polonia o Suecia)
Túnez
Grupo G
Bélgica
Egipto
Irán
Nueva Zelanda
Grupo H
España
Cabo Verde
Arabia Saudita
Uruguay
Grupo I
Francia
Senegal
Noruega
Ganador Play Off (Bolivia, Surinam o Irak)
Grupo J
Argentina
Argelia
Austria
Jordania
Grupo K
Portugal
Ganador Play Off (Jamaica, Congo o Nueva Caledonia)
Uzbekistán
Colombia
Grupo L
Inglaterra
Croacia
Panamá
Ghana