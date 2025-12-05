Cómo quedaron los grupos del Mundial 2026; a la Selección Colombia la espera Cristiano Ronaldo

El sorteo del Mundial 2026 nos dejó definidos los doce grupos pensando en el certamen orbital de la FIFA, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, y en el que estará presente la Selección Colombia, tras su ausencia en Qatar 2022.

De arranque a la Selección Colombia le tocó con la Portugal, de Cristiano Ronaldo, en lo que será un encuentro entre dos viejos conocidos como el 'Bicho' y el '10' de la 'tricolor', James Rodríguez. Además, el combinado dirigido por Néstor Lorenzo se enfrentará a Uzbekistán y el ganador del repechaje internacional entre Jamaica, Congo o Nueva Caledonia.

Algo importante es que el grupo K en el que quedó la Selección Colombia, a la espera del sorteo del calendario de la FIFA que se realizará este sábado 6 de diciembre, ya sabe preliminarmente las ciudades en las que jugará la fase de grupos: Houston, Atlanta y Miami (Estados Unidos) y Ciudad de México y Guadalajara (México).

Por su parte, la actual campeón del Mundial, Argentina, le tocaron rivales que no están entre los candidatos o no tienen muchas estrellas a nivel internacional: Argelia, Austria y Jordania, los elencos que deberán vencer los de la albiceleste para pasar a dieciseisavos de final.



En cuanto a los otros combinados sudamericanos, Brasil quedó en el grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia. De su lado, Paraguay se medirá a la anfitriona Estados Unidos, con Australia y a la espera del ganador del repechaje entre Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania.

Para terminar, la competitiva selección ecuatoriana tendrá duros rivales, que son Alemania, Costa de Marfil y Curazao. Uruguay también se medirá a contrincantes de peso, como España, Cabo Verde y Arabia Saudita.



Cómo quedaron los grupos del Mundial 2026:

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Ganador Play Off Europa (Irlanda, Macedonia del Norte, Chequia o Dinamarca)

Grupo B

Canadá

Ganador Play Off Europa (Gales, Bosnia y Herzegovina, Irlanda del Norte o Italia)

Qatar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Así formó la Selección de Brasil en el duelo preparatorio contra Túnez. AFP

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Ganador Play Off Europa (Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania)

Grupo E

Alemania

Costa de Marfil

Ecuador

Curazao

Grupo F

Países Bajos

Japón

Ganador Play Off Europa (Albania, Ucrania, Polonia o Suecia)

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Lamine Yamal, en un partido con la Selección de España Foto: AFP

Grupo I

Francia

Senegal

Noruega

Ganador Play Off (Bolivia, Surinam o Irak)

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

Ganador Play Off (Jamaica, Congo o Nueva Caledonia)

Uzbekistán

Colombia

Selección Colombia, en su preparación para el Mundial 2026 Foto: AFP

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Panamá

Ghana