Así quedó el grupo de España, con Lamine Yamal, para el Mundial 2026; va contra Uruguay

Lamine Yamal, estrella del Barcelona y joya de la Selección España es una de las figuras que la afición espera ver en su máximo esplendor en el Mundial de 2026, al que llegará con 18 años de edad y precedido del título de campeón de la Eurocopa 2024, en la que fue goleador.

Por ello, la expectativa era alta sobre en qué cuadrangular iba a quedar si se tiene en cuenta que de antemano se sabía que el onceno ibérico no iba a ser emparejado con el resto de cabezas de serie: México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

De hecho, la escuadra roja fue una de las beneficiadas por la FIFA antes del sorteo, cuando se anunció que su camino no se cruzaría con el de otras potencias del top 4 del ‘ranking’ de selecciones para que pueda llegar lo más lejos posible en la final.

En ese sentido, España solo se podrá ver las caras con Argentina en la final y con Francia e Inglaterra, a partir de semifinales.



Además, también se tenía previsto que este conjunto máximo podría tener un adversario europeo, por lo que se preveía un cuadrangular manejable para sus intereses

Publicidad

Bajo esta luz, Yamal tiene el camino servido para lucirse como lo suele hacer cuando se pone la camiseta de su selección, con la que está acostumbrado a llegar a instancias definitivas.



Grupo de la Selección España, con Lamine Yamal, en el Mundial 2026

⦁ Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

⦁ Calendario

- Fecha 1 (junio 15)

España vs. Cabo Verde (Miami)

Arabia Saudita vs. Uruguay (Atlanta)

- Fecha 2 (junio 21)

España vs. Aabia Saudita (Miami)

Cabo Verde vs. Uruguay (Atlanta)

- Fecha 3 (junio 26)

España vs. Uruguay (Houston)

Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Guadalajara)

Los horarios y estadios de cada partido, aunque están previamente establecidos, se confirmarán el sàbado 6 de diciembre, según anunció la propia FIFA.