Así quedó el grupo de España, con Lamine Yamal, para el Mundial 2026; va contra Uruguay

El nuevo astro del balompié ibérico ya tiene conocimiento de los oponentes a los que deberá medirse en su primera Copa del Mundo de mayores; no le tocó tan difícil.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 5 de dic, 2025
Lamine Yamal: rivales de España en Mundial 2026 tras sorteo de grupos.jpg
Lamine Yamal ya tiene rivales para el Mundial 2026
Foto: RFEF.

