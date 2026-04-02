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Gol Caracol  / El presidente de la federación de fútbol de Italia, renunció tras no clasificar al Mundial 2026

El presidente de la federación de fútbol de Italia, renunció tras no clasificar al Mundial 2026

Tras otra Copa del Mundo a la que no logran asistir, en Italia empiezan a darse las repercusiones de ese fracaso deportivo que tiene a dicho país alejado de la élite a nivel selección.

Por: EFE
Actualizado: 2 de abr, 2026
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Jugadores de la Selección de Italia.
Jugadores de la Selección de Italia.
Getty Images.

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